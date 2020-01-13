В бюджет Николаева не заложили ₴1,4 миллиона на завершение двух спортплощадок, где подрядчик взял аванс, но к работам не приступил

На окончание строительства баскетбольной площадки, проект которой победил в «Общественном бюджете 2018 года», в школе №65 и гимназии №4 необходимо порядка 1 миллиона 400 тысяч гривен, однако их не предусмотрели в бюджете города на 2020 год.

Об этом стало известно в понедельник, 13 января, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что КП «Капитальное строительство города Николаева» заплатило фирме «Ника-Дорбут» 149 тысяч гривен из 711 тысяч для выполнения предмета договора, однако руководителем указанные средства были растрачены, а работа в соответствии с условиями договора фактически не выполнена. Поэтому директора фирмы отдали под суд за растрату средств, выделенных на ремонт баскетбольной площадки в гимназии №4. Позже суд взыскал четверть миллиона с подрядчика, который взял деньги, но не отремонтировал спортплощадку.

— Завершились судебные заседания, согласно решению судьи подрядчик должен вернуть деньги, которые он использовал для реконструкции объектов. Денег на этот момент на завершение объектов нет, - заявила начальница гороно.

Мэр Александр Сенкевич поинтересовался, сколько конкретно не хватает средств и, почему их не предусмотрели. На что Анна Лычко сообщила, что проект по спортплощадке в школе №53 прошел на корректировку и теперь на окончание работ необходимо 800 тысяч гривен, а на гимназию №4 - порядка 600 тысяч гривен.

В частности, мэр предложил передать данные объекты с КП «Капительное строительство Николаева» на управление капитального строительства Николаева, а также попросил до конца недели предоставить ему календарный план работ и отметил, что в зимнее время никто не будет достраивать эти объекты.

Напомним, что городская Федерация баскетбола и около двухсот участников образовательного процесса школы №65 и гимназии №4 обратились к городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой способствовать завершению строительства баскетбольной площадки, проект которой победил в «Общественном бюджете 2018 года».