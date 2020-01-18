Boeing полностью перепишет софт для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф

Американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, которые запретили для эксплуатации после двух катастроф.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

При этом ранее планировалось доработать программу для системы, отвечающей за маневрирование самолета. Из-за ошибок в ее программе разбились два 737 MAX и погибли в общей сложности 346 человек. С момента второго крушения прошло почти 10 месяцев, и ни один самолет этой модели больше не выполняет рейсы.

В конце прошлой недели представители Boeing встретились с проверяющими чиновниками. После этой встречи произошло решение целиком переписать софт для бортовых компьютеров.

Изменения коснутся порядка работы двух бортовых компьютеров, которые до этого никак не были связаны друг с другом. До запрета на полеты предполагалось, что обсчитывать параметры самолета будет только один компьютер. В течение следующего полета он «передавал эстафету» второму компьютеру, отключаясь. Во время проверки выяснилось, что бортовые компьютеры никак не взаимодействовали друг с другом.

Пока неизвестно, как много времени займет решение проблемы. Это может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

Напомним, что ранее в США выкатился в реку Boeing 737 с пассажирами на борту. До этого в Эфиопии потерпел крушение пассажирский Boeing – погибли 157 человек.

Позже, американский авиастроительный концерн Boeing объявил об обнаружении 148 некачественных деталей на самолетах типов 737 NG и 737 Max, которые могут быть установлены на более 300 самолетах во всем мире.

В связи с этим, более 400 пилотов подали коллективный иск к компании Boeing, требуя компенсацию за сокрытие недостатков программного обеспечения самолетов 737 Max.