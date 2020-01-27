В Украине один человек заболел коронавирусом, но не китайским, - Минздрав

Киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил один случай заболевания коронавирусом в Украине.

Об этом говорится в еженедельной сводке заболеваний на грипп и ОРВИ.

Какой именно это коронавирус, в сообщении не указано, но в комментариях лаборатория отмечает, что это не китайский вирус.

В то же время на сайте Минздрава говорится о том, что в Украине было три подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV. Два случая не подтвердились. По результатам лабораторного исследования в этих случаях подтвержден грипп.

«Диагностика третьего случая продолжается», - сказано в сообщении.

В еженедельней сводке киевского лабораторного центра говорится, что с начала эпидсезона 2019-2020 годов были исследованы 73 образца. По результам исследования 67 из них было получено 12 положительных результатов, в том числе грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипичный – 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус – 1, коронавирус- 1 и риновирус - 1.

Отметим, на сегодняшний день случай заболевания коронавирусом подтвержден у 2 тысяч 800 человек, 80 человек погибли.

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что правительство Украины создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая. В то же время Соединенные Штаты Америки и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса.