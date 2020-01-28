В Николаеве проходит заседание об изменении меры пресечения участнику смертельного ДТП с такси – подозреваемого доставили в суд

Виктор Лобанов, фото из архива В Центральном районном суде Николаева во вторник, 28 января, суд рассматривает ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения для водителя «Lexus» Виктора Лобанова, подозреваемого в совершении смертельного столкновения с такси.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, 7 декабря 2019 года на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси и его пассажир погибли. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и девушка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» 21-летний Виктор Лобанов. Хозяин машины попросил парня сесть за руль, потому что сам выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину. 9 декабря Центральный райсуд Николаева арестовал водителя «Lexus» Виктора Лобанова на два месяца без права на внесение залога.

Отметим, что ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения Лобанову суд планировал рассмотреть 10 января, но также перенес его из-за отсутствия участника ДТП.

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11:25 В этот раз на заседание доставили самого подозреваемого Лобанова – его поместили в «клетку». Также в зале присутствуют медики, сотрудники управления превентивной деятельности. и около 10 конвоиров. Ходатайство адвокатов будет рассматривать судья Сергей Медюк. Лобанов попросил конфиденциальное общение с адвокатом - судья для этого дал 10 минут.

Отметим, что Лобанова из-за состояния здоровья изначально не поместили в следственный изолятор, а когда его состояние улучшилось, то в СИЗО все же отказывались его принимать, поскольку не могут предоставить необходимую медицинскую помощь при его диагнозе.

Напомним, что 20 декабря 2019 года Николаевский апелляционный суд также оставил под арестом Виктора Лобанова. Тогда адвокат АО «Аргумент» Ирина Вдовиченко отметила, что риски, на которых настаивала сторона обвинения, не обоснованы, и их можно избежать в случае применения к Лобанову более мягкой меры пресечения. По словам защитников, это подтверждается и тем, что Лобанов не пытался скрыться с места инцидента, свидетели уже на тот момент были допрошены, все указания следователя и прокурора выполнял. Кроме того, адвокаты акцентировали на том, что Лобанову необходимо постоянное наблюдение медиков.