В Николаеве суд оставил под арестом участника смертельного ДТП с участием «Lexus» и такси

Николаевский апелляционный суд в пятницу, 20 декабря, рассматривает жалобу на меру пресечения для водителя «Lexus» Виктора Лобанова, подозреваемого в совершении смертельного столкновения с такси.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 7 декабря на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси Юрий Мавродиев и его пассажир Александр Санько погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и девушка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» 21-летний Виктор Лобанов. Хозяин машины попросил парня сесть за руль, потому что сам выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

9 декабря глава Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун арестовала водителя автомобиля «Lexus» Виктора Лобанова на два месяца без права на внесение залога.

Позже в полиции рассказали, что Лобанов все еще находится в больнице под круглосуточной охраной полиции, поскольку медики считают, что его содержание под стражей сейчас невозможно из-за состояния его здоровья. Лобанов болен сахарным диабетом. Следственный изолятор 13 декабря отказался принимать Лобанова, поскольку в санчасти не могут обеспечить его содержание. 16 декабря подозреваемого поместили в Николаевский следственный изолятор.

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11:55 Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставил в силе решение Центрального районного суда Николаева.

11:37 Коллегия судей ушла в совещательную комнату для принятия решения.

11:36 Прокурор Владислав Белан считает, что все риски были обоснованы и существуют они на данный момент. Он отметил, что в справке из больницы указано, что Лобанов может содержаться в СИЗО. Белан добавил, что, согласно ответу Нацполиции, свободных электронных средств контроля на данный момент нет. Он просил оставить решение суда первой инстанции в силе.

11:29 Адвокат Ирина Вдовиченко, в свою очередь, заявила, что решение суда первой инстанции было вынесено незаконно. Риски, которые следственный судья считал обоснованными, можно избежать и при домашнем аресте. Всего же были доказаны только два риска – подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и влиять на свидетелей.

Она акцентировала, что Лобанов не намерен скрываться, поскольку не покинул место аварии, не опровергал свою вину в совершении ДТП, добровольно дал образцы крови, исполнял указания следователя и прокурора. Также адвокат отметила, что ее подзащитный не имел умысла совершить аварию. Помимо этого, сторона защиты считает, что к Лобанову была применена такая мера пресечения из-за общественного резонанса.

Кроме этого, защитник Удовиченко указала на то, что, согласно документам из медучреждений, ее подзащитный имел заболевание с самого детства. Ему необходим постоянный контроль уровня гликемии – от 5 до 7 раз в сутки. В случае невыполнения медицинских показаний может наступить и летальный исход.

Касательно такого риска, как влияние на свидетелей, то она отметила, что свидетели уже допрошены, протоколы их допросов уже исследованы следственным судьей, и были предупреждены об уголовной ответственности в случае дачи ложных показаний.

По словам адвоката, 18 декабря его забрали из Николаевского следственного изолятора каретой скорой медицинской помощи в связи с тем, что его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас он находится под надзором сотрудников полиции.

11:12 Защита подозреваемого просит отменить постановление Центрального райсуда об аресте Лобанова и применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку такая строгая мера пресечения, как содержание под стражей является незаконной, аргументируя это состоянием здоровья Лобанова - ему необходимы медицинское наблюдение и специальная диета. Также адвокаты отметили, что риски, которые приводила сторона обвинения, не обоснованы.

11:05 Коллегия судей приступила к рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов Лобанова. Сам подозреваемый отказался, чтобы его доставили на судебное заседание. Сторона защиты просила проводить заседание в закрытом режиме, поскольку будут озвучиваться данные о состоянии здоровья их подзащитного. Суд отказал в ходатайстве защиты.

Отметим, что в зале присутствует около 20 работник службы такси.

11:03 Апелляционную жалобу адвоката Лобанова рассматривает коллегия судей в составе Оксаны Куценко, Елены Фарионовой и Натальи Чебановой-Губаревой.

Под зданием суда уже собрались работники службы такси. Для обеспечения охраны общественного порядка присутствуют и сотрудники полиции.

Напомним, что апелляционный суд планировал рассмотреть жалобу в понедельник, 16 декабря, но в тот день суд не поступили материалы производства.