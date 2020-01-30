В Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом, - Минздрав

По состоянию на 30 января в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом из Китая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как сообщается, в мире зарегистрировано 7783 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из которых закончились смертью.

«В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса. Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

Ранее посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.