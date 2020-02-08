Стало известно, кто временно возглавит николаевское терруправление ГБР после отстранения руководства

Сергей Иванченко, фото из архива Временно исполняющим обязанности директора территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, стал начальник первого следственного отдела Сергей Иванченко.

Об этом в Facebook написала журналист «Преступности.НЕТ» Виолетта Чех.

Как известно, глава Госбюро расследований Ирина Венедиктова отстранила от исполнения обязанностей руководство Николаевского территориального управления ведомства. Отстранены руководитель николаевского ГБР Виктория Басалаева, а также ее заместитель Николай Чернов и начальник второго следственного отдела Олег Власюк. Басалаева, в свою очередь, обратиась к главе ГБР Венедиктовой с просьбой о проведении служебного расследования.

Согласно данным электронной декларации Иванченко, до назначения на должность в ГБР он занимал должность следователя прокуратуры Одесской области.

После прохождения конкурса он был назначен начальником первого следственного отдела, который занимается расследованием преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции.

В декларации за 2018 года он указал квартиру в Одессе, автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» 2006 года выпуска.

Отметим, что как следует из закона «О Государственном бюро расследований», в случае отсутствия руководителя подразделения центрального аппарата (директора территориального управления) Государственного бюро расследований или временной невозможности осуществления им своих полномочий его обязанности исполняет заместитель, а при наличии двух заместителей - старший по возрасту заместитель.

В случае отсутствия заместителя обязанности руководителя подразделения центрального аппарата (директора территориального управления) Государственного бюро расследований выполняет старший по возрасту руководитель подразделения (органа), входящий в состав этого подразделения (органа), а при отсутствии в структуре подразделения (органа) других подразделений - старший по возрасту служащий подразделения (органа).