Если не следит за территорией и забором: В Николаеве могут разорвать договор с арендатором участка возле недостроя на 3-й Слободской

Городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил разорвать договор аренды с предпринимателем, который арендует земельный участок на территории недостроенного здания по улице 3-я Слободская, 49/10, если он не следит за территорией и забором.

Об этом речь шла в четверг, 20 февраля, в ходе заседания 56-й сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, депутат Дмитрий Сичко сообщил, что на территорию недостроя снова заходят школьники и лазят по зданию и крыше, что может привести к негативным последствиям. На это мэр Александр Сенкевич проинформировал, что он получил информацию о том, что там не стало части забора.

— Хочу напомнить, что сегодня там есть арендатор. Прошу юридический департамент и управление коммунального имущества разобраться с этим арендатором. Если он не следит за территорией и забором, то разорвать этот договор. Если нужно будет решение сессии – примем, – предложил мэр.

Также он добавил, что территорию могут передать тому, кто будет за всем этим следить, или все-таки под университетскую клинику ЧНУ имени Петра Могилы.

Напомним, что вопрос передачи недостроя для клиники ЧНУ имени Петра Могилы обсуждаете еще с 2016 года. При этом из-за одного голоса «воздержался» депутата Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Александра Гусева депутатская комиссия по вопросам ЖКХ и коммунальной собственности снова отказала Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы в получении недостроенного здания больницы на улице 3-ей Слободской под размещение там университетской клиники.

Позже глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к депутатам Николаевского горсовета с просьбой передать недострой могилянке для создания там учебного медицинского центра и клиники на базе этого вуза.

Однако выяснилось, что передать государству с коммунальной собственности Николаева недострой по адресу 3-я Слободская, 49/10 невозможно, так как документы есть в общем на земельный участок, но не на сам объект незавершенного строительства.

Также сообщалось, что неизвестные разожгли костер и задымили весь двор возле скандального недостроя по улице 3-я Слободская из-за чего николаевский журналист призвал оградить его забором. При этом он напомнил, что с этим недостроем связано много плачевных ситуаций, а именно в 2016 году насмерть разбился 12-летний мальчик, а в 2012 году в том же месте нашли печально известную Оксану Макар.

Несмотря на это, городской голова Николаева Александр Сенкевич не видит смысла в выделении денег на новое ограждение недостроя по улице 3-я Слободская, 49/10, так как в ближайшем будущем в планах передать его Черноморского национального университета имени Петра Могилы для обустройства там университетской клиники.

Отметим, что члены комиссии по вопросам транспорта и промышленности согласились передать недостроенное здание на улице 3-й Слободской, 49/10 николаевскому Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы, но при условии, что строительство клиники там начнут в течение трех лет.

Но, депутаты горсовета не согласовывают передачу недостроя на 3-й Слободской ЧНУ имени Петра Могилы под клинику.

Недавно николаевец пожаловался, что недострой на 3-й Слободской превратили в притон для бездомных.