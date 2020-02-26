На трассе Киев - Чоп столкнулись «FORD» и «ВМW» – погибли два человека

Во Львовской области в среду, 26 февраля, на трассе Киев - Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области.

В 7:10 в Службу спасения «101» от дежурного врача скорой помощи поступило сообщение о том, что на трассе Киев - Чоп в селе Конюхов столкнулись «FORD Focus» и «ВМW Х3».

В результате ДТП погибли два человека с автомобиля «FORD Focus»: водитель - мужчина, 1966 года рождения и пассажирка - женщина, 1970 года рождения. Также травмы получил водитель автомобиля «ВМW Х3» которого с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу.

Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлического оборудования проводились работы по деблокированию погибших из автомобиля «FORD Focus». К ликвидации последствий ДТП привлекли две единицы спецтехники и семь человек личного состава.

Как известно, 24 февраля на перекрестке улицы Московская и Центрального проспекта «Range Rover» врезался в маршрутное такси. По предварительным данным, на этом перекрестке не работали светофоры. От удара маршрутка перевернулась на бок. С места ДТП в больницу доставили четырех человек. Одна пострадавшая девушка умерла в больнице.

32-летнему водителю автомобиля «Range Rover» сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть»).

В прокуратуре области добавили, что вопрос о привлечении к ответственности второго водителя будет решаться, когда мужчина сможет давать показания. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

Также напомним, что водитель николаевской маршрутки №89, которую протаранил «Range Rover», ранее неоднократно нарушал ПДД. Кроме того, адвокат водителя «Range Rover», который протаранил николаевскую «маршрутку», через суд хочет оспорить его задержание.