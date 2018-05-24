«Нам не нужна такая слава», – в МФК «Николаев» заявили, что не будут покрывать причастных к договорным матчам

В МФК «Николаев» заявили, что не намерены покрывать или поддерживать членов своей команды, причастных к договорным матчам.

Соответствующее заявление в среду, 23 мая, распространила пресс-служба клуба, передает «NikSport».

Напомним, 22 мая в Украине сотрудники правоохранительных органов провели массовая облаву на организаторов договорных футбольных матчей. Под подозрение попали игроки, тренеры, арбитры, и президенты команд Премьер, Первой и Второй лиги.

Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.

Позже стало известно, что администратор МФК «Николаев» подкупил футбольного судью, чтобы тот обеспечил нужный результат матча первой лиги чемпионата Украины против харьковского «Гелиоса».

Далее приводим текст заявления пресс-службы МФК «Николаев».

«На протяжении своей почти вековой истории МФК «Николаев», под каким бы названием клуб не выступал, всегда руководствовался принципом честной спортивной борьбы, уважения к правилам игры, к сопернику, к болельщикам и к самим себе. Наши спортсмены всегда были образцом чести, благородства, служили примером для подрастающего поколения.

К сожалению, сегодня клуб стал одним из фигурантов масштабного скандала в украинском футболе. Договорные матчи, ставки на тотализаторах, «левые» деньги – все эти и другие факты, озвученные в СМИ за последние два дня, безусловно являются позорной страницей как нашего футбола, так и спорта в целом. Прямое или даже косвенное упоминание любого тренера, футболиста или клуба (не исключая нашего) – это огромное пятно в репутации. Нам не нужна такая слава. Мы стремимся обращать на себя внимание красивыми победами, яркой игрой, лучшими в мире болельщиками.

Вместе с тем, мы убеждены, что поступки отдельных лиц, запятнавших себя неблаговидными и противозаконными действиями, не должны сказываться на отношении к клубу в целом, ко всем тем, кто честно и самоотверженно делает свое дело. А вот те, кто предал клуб, предал своих товарищей и болельщиков, не должны уйти от справедливого наказания.

МФК «Николаев» заявляет, что клуб ни в какой форме не поддерживал и не будет поддерживать или покрывать виновных в содеянном, а также категорически выступает против такого явления, как договорные матчи в украинском футболе.

МФК Николаев систематически проводит серьезную работу в коллективе с целью искоренения и профилактики подобных явлений, марающих как каждого отдельного спортсмена, так и всего клуба.

МФК Николаев готов заверить футбольную общественность Украины в том, что клуб окажет всю необходимую поддержку и помощь правоохранительным органам для выявления и строжайшего наказания виновных в организации неправомерных действий, которым не место в украинском футболе», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский опроверг информацию о том, что в расположении клуба и у него лично проводились обыски с целью разоблачения договорных матчей. Но затем он признал, что обыски проводили у его жены.