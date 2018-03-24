Российская Федерация пытается переместить эпицентр гибридной войны в Киев, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны с юго-востока Украины в Киев.

Об этом он заявил во время выступления на полигоне в Пятихатках Киевской области по случаю торжеств ко дню Службы безопасности Украины, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

«Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце – это наша древняя столица, красавец Киев», - отметил глава государства.

Как пример, Порошенко подчеркнул, что за последний месяц сотрудники СБУ провели две масштабных спецоперации, которые стоят того, чтобы быть на страницах учебников. В их числе «искусно разоблаченное вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами и госпереворот в интересах Российской Федерации».

Напомним, Верховная Рада несколько дней назад дала согласие на снятие с внефракционного народного депутата Надежды Савченко неприкосновенности, а также одобрила ее задержание и арест. Накануне суд избрал ей меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Надежду Савченко обвинили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.