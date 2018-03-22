Рада рассматривает представление ГПУ о снятии неприкосновенности и аресте Надежды Савченко ОНЛАЙН

Надежда Савченко Верховная Рада Украины на своем пленарном заседании в четверг, 22 марта, рассматривает представление Генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Прямую трансляцию ведет телеканал «NewsOne».

Напомним, накануне регламентный комитет единогласно поддержал представление Луценко о снятии неприкосновенности и аресте Надежды Савченко.

Информация постоянно обновляется...

12:09 Народные депутаты начали слушать аудио- и видеодоказательства. Согласно комментарию перед запуском видео, вся длительность полного объема аудио и видео негласных следственных действия составляет трое суток

12:03 По словам Луценко, сейчас подозреваемым является только Владимир Рубан, который уже задержан. О других подозреваемых Луценко ничего не сказал, отметив, что подозреваемый считали, что заручились достаточной для теракта поддержкой бойцов 8-го полка спецназа, который и сообщили о заговоре правоохранителям. Также он рассказал, что прокуратура хочет провести психиатрическую экспертизу Савченко, но предполагает, что кампания о ее психиатрическом состоянии может быть просто поводом, чтобы избежать наказания.

11:57 Перед депутатами включили 20-минутное видео на подтверждение позиции ГПУ. При этом уже дважды возникают технические неполадки. Парубий предложил пока нардепам задать Луценко интересующие их вопросы.

11:44 Юрий Луценко начал рассказывать версию о теракте, который готовила Надежда Савченко совместно с Владимиром Рубаном, который перевозил оружие с зоны АТО. По словам Луценко, теракт при помощи минометов и стрелкового оружия должен был посеять хаос в столице.

Сама Савченко стояла в метре перед трибуной, за которой докладывает Юрий Луценко.

11:42 Председатель Рады озвучил решение регламентного комитета парламента, который дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. Андрей Парубий также предоставил 40 минут на выступление Генпрокурору Юрию Луценко. После него слово дадут Надежде Савченко, а потом представителям регламентного комитета, представителям фракций, нардепам.

11:40 Депутаты не поддержали предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия о отмене обеденного перерыва, чтобы Генпрокуратура могла предоставить дополнительные доказательства относительно Надежды Савченко.

Напомним, Надежду Савченко обвинили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.