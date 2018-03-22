Регламентный комитет Верховной Рады разрешил арест нардепа Савченко

Регламентный комитет Верховной Рады Украины дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

За соответствующее решение депутаты 22 марта проголосовали единогласно, передает «Украинская правда».

Сначала депутаты поддержали представление Генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, потом единогласно проголосовали и за арест Савченко.

Необходимость ареста Луценко обосновывал тем, что Савченко не отказалась от совершения преступления и не прекратила отношения с другими вероятными соучастниками преступления, может покинуть свое место жительства, скрываться от органов досудебного расследования, влиять на свидетелей, а также продолжать совершать преступления против национальной и общественной безопасности.

После голосования комитета представление еще должна поддержать на своем заседании Верховная Рада.

Стоит отметить, что сама Савченко на заседание принесла два граната.

- Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите очень близко у смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты. Гранаты были. Вот. Гранаты были, – сказала Савченко.

Она взяла пакетик, который лежал у нее на столе, достала два фрукта и положила перед собой.

Савченко также рассказала об инциденте в Верховной Раде 15 марта, откуда ее вывели якобы из-за гранаты в сумке.

По ее словам, эти слухи распустил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

- Когда я зашла в Верховную Раду, и пошел слух, которых пустил Матиос, что я несу гранаты, потому что у меня тяжелая сумка. Там было две пачки бумаги, ну и конечно гранаты (Савченко отметила фрукты перед собой – ред.), то вы бы видели реакцию Верховной Рады – люди вытягивали карточку и перелезали по стульям. Им говорили, что разлета Ф-1200 м – посчитайте периметр – вы далеко не уйдете, то это превращалось в сказочный цирк, – сказала Савченко.

Она также рассказала, что дважды видела страх в глазах власти: первый раз в глазах президента Петра Порошенко, когда она вернулась из России и встречалась с ним на Банковой, второй раз – в ВР 15 марта.

- Ко мне не побоялись подойти только те депутаты, которые были на Майдане, они были сотниками. Подошли и спросили: «Надя, ты что чудишь, что правда? Пошли покурим». Пошли покурить. Ну, конечно же подали, как "Савченко вывели из зала". Кто-то видел, как меня выводили? Когда ко мне подошел сзади Тетерев, то я сказала депутатам, которые были сотниками: «Уберите от меня агента ФСБ, потому что боюсь, что мне воткнут нож в спину». Так оно и получается, – сказала Савченко.

Она добавила, что врага ищут «там, где его нет».

- Вы ищете врага в народе. Ищите врага среди себя. Я показала украинцам, что ситуацию всколыхнуть можно, показала всему миру, насколько у нас несерьезная политика. Мне жаль, что пришлось показать таким путем, – подытожила нардеп.

Напомним, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.