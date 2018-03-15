Савченко вывели из сессионного зала ВР, у нее нашли гранаты и оружие, - СМИ

С народным депутатом Надеждой Савченко в сессионном зале Верховной Рады произошел инцидент, в котором может быть задействовано оружие.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляет, что в четверг Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны. Об этом пишут «Украинские новости».

- Савченко вывели из зала, была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала, - сказала она.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

Фото: Bogdan Bortakov в Facebook Фото: Bogdan Bortakov в Facebook

Фото: Bogdan Bortakov в Facebook Фото: Bogdan Bortakov в Facebook Фото: Bogdan Bortakov в Facebook

Сообщается, что когда Савченко заняла свое рабочее место, к ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус.

После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

По информации собеседников «Украинской правды», Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Эту информацию УП подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции. Именно они ее и вывели из зала. Охранники не имели права проверить депутата.

По информации источников УП, Савченко согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко в комментарии «Украинской правде» назвала эту информацию «чьими-то безумными фантазиями».

- Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные фантазии! - заявила она.

Позже депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием. Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, передаёт корреспондент LB.ua.

- У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов, - ред.) в глазах, - сказала Савченко.

Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе. В то же время, на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

Напомним, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.