Пропавший во время боя на Донбассе морпех вернулся, – ООС

Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты, который пропал во время боя с боевиками на Донбассе, вернулся в расположение части.

Об этом сообщает командование Операции объединенных сил.

Напомним, на линии фронта на Донбассе 27 мая, после столкновения с боевиками возле Павлополя исчез морской пехотинец 36-й отдельной бригады.

«Военнослужащий, пропавший во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение», – говорится в сообщении.

При этом какие-либо детали произошедшего не раскрываются.

Отметим, что подразделения 36-й бригады морской пехоты базируются, в том числе, и в Николаеве.

Напомним, 3 мая в штабе Операции объединенных сил сообщили, что пропавший 2 мая в районе фронтового поселка Широкино военнослужащий морской пехоты дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. Дезертировал он якобы из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен. Им оказался 35-летний военнослужащий николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

После чего его жена Оксана заявила, что не верит в его предательство.