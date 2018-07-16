Омбудсмен просит Порошенко обменять задержанных в РФ очаковских моряков на экипаж российского «Норда»

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с предложение рассмотреть возможность обмена украинских рыбаков судна «ЯМК-0041» на моряков керченского сейнера «Норд».

Об этом сообщается на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Как известно, ранее омбудсмен сообщал, что к морякам задержанного в оккупированном Крыму украинского судна «ЯМК-0041» не пускают адвокатов. 9 мая стало известно, что Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием ФСБ членов экипажа очаковского рыболовецкого судна «ЯМК-0041».

Ранее сообщалось, что членов экипажа украинского судна «ЯМК-0041», которых российские пограничники задержали недалеко от аннексированного Крыма, могут обвинить в терроризме.

В обращении к президенту Денисова сообщила, что к ней на прошлой неделе обратились семьи членов экипажа рыболовного судна «ЯМК-0041», задержанного 4 мая 2018 года пограничной службой РФ, с просьбой помочь вернуть моряков на материковую часть Украины. Они сообщили омбудсмену, что на судне «ЯМК-0041» находились пять граждан Украины. После задержания их в течение 2 месяцев принудительно удерживают на территории Крымского полуострова.

«По имеющейся у меня информации, капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым из-за изъятия паспортов гражданина Украины для выезда за границу. При этом в соответствии с имеющимися у меня сведениями, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На указанных лиц осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны Федеральной службы безопасности РФ», – отмечается в сообщении.

Учитывая это, Людмила Денисова обратилась к Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна «Норд», задержанного Государственной пограничной службой Украины, на членов экипажа судна «ЯМК-0041».

Напомним, что в мае в Госпогранслужбе заявили, что обмен экипажами задержанных судов «ЯМК-0041» и «Норд» невозможен.

Как известно, задержали крымское рыболовецкое судно «Норд» под флагом Российской Федерации украинские пограничники 25 марта в Азовском море. 6 апреля Херсонский городской суд арестовал его капитана - украинца Владимира Горбенко - за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.