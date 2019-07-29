Боевик «ДНР, причастный к катастрофе «МН17», вышел на свободу

Дмитрий Куприян (второй справа) Завершился срок тюремного заключения бывшего «начальника службы тыла» боевиков «ДНР» Дмитрия Куприяна.

Об этом сообщает «Левый Берег».

По данным СБУ, Куприян организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого впоследствии был сбит пассажирский самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года, к нему был применен «закон Савченко», учитывающий срок пребывания под стражей до приговора «день за два».

Куприяна задержали на госгранице Украины в декабре 2015 года. В декабре 2017 года он был осужден Киевским судом к 5-ти годам лишения свободы. Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.

Куприян обязан в ночное время находится дома и 4 раза в месяц отмечаться в полиции.

Напомним, служба безопасности установила и задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

Напомним, 4 июня стало известно, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске.

Отметим, Российская Федерация традиционно отрицает причастность к уничтожению этого самолета. Ранее главы МИД стран G7 требовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

Как известно, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.