Новый генпрокурор Рябошапка заявил, что к делу об отмывании денег из «ПриватБанка» будут привлечены иностранные специалисты

Правоохранители будут привлекать международных специалистов, в том числе и из США, для расследования об отмывании денег, выведенных из «ПриватБанка».

Об этом заявил новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос журналистов о том, что в США ведется расследование об отмывании средств депозитов граждан Украины из «ПриватБанка», сообщает 112-Украина.

«В любом случае мы будем сотрудничать и не только с Соединенными Штатами, но и с другими международными партнерами. Потому что одним из ключевых приоритетов должно быть не только преследование самого преступника, установления личности, совершившей преступление, а в первую очередь поиск активов, в том числе за рубежом и их конфискация. То есть в первую очередь необходимо все средства, которые украдены у государства и людей, должны быть возвращены людям и Украине», – сказал Рябошапка.

Напомним, ранее независимое исследование американского детективного агентства «Kroll» подтвердило, что до национализации в «ПриватБанке» проводились масштабные мошеннические действия.

Отметим, после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка»компромат на олигарха.

Также напомним, ранее СМИ сообщали, что власти списывают экс-владельцам «Приватбанка»миллиардные долги.

При этом, Генеральная прокуратура не нашла юридических оснований для уголовного производства по результатам forensic audit Приватбанка, проведенного компанией Kroll.