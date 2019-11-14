Следственная группа по крушению «Boeing» опубликовала доказательства влияния чиновников РФ на «ДНР»

Владислав Сурков На ситуацию в «ДНР» влияли высокопоставленные чиновники из России.

Об этом сообщила Объединенная следственная группа по делу крушения малазийским «Boeing MH17», передает Zn.ua.

Из опубликованных записей телефонных разговоров следует, что боевикам «ДНР» «помогал» помощник президента РФ Владислав Сурков. Финансировали же действия боевиков, согласно показаниям свидетелей, «российские доброжелатели».

Еще в июне следствие обнародовало разговор между одним из ключевых фигур «ДНР» Александром Бородаем и Сурковым от 11 июля 2014 года. Тогда Бородай говорил о том, что ему нужна военная поддержка Москвы. Однако, по данным следствия, на этом участие Суркова не заканчивается.

В другом телефонном разговоре от 3 июля 2014 года Сурков и Бородай снова общались, во время чего помощник президента РФ обещает подкрепление из России.

Кроме того, во время разговора Сурков призывает сделать так, чтобы Владимир Антюфеев назначили на высокий административный пост в ДНР. Через неделю Антюфеев дал пресс-конференцию вместе с Бородаем и обвиняемым Игорем Гиркиным («Стрелков»). Антюфеев заявил прессе, что в этот день приехал из России, и что под его ответственность попадут секторы "государственной безопасности, МВД и юстиция «ДНР».

Еще один телефонный разговор Бородая также указывает на влияние РФ на назначения в незаконном вооруженном формировании. Эти назначения согласовывали с содержанием электронного сообщения, адресованного Суркову, которое обнаружили в открытых источниках. К этому электронному сообщению приложен список кандидатов в правительство «ДНР».

С записи еще одного телефонного разговора следует, что не все кандидаты из указанного списка были назначены. Помощник Бородая звонит главарю "ДНР" Денису Пушилину.

«Перехваченные телефонные разговоры также показывают, что Сурков выступает в качестве палочки-выручалочки для лидеров ДНР. Например, это видно по разговору обвиняемого Леонида Харченко 14 марта 2015 года. Харченко говорит о готовящемся аресте другого обвиняемого Сергея («Николаевича») Дубинского. У Дубинского проблемы, потому что он, как полагают, въехал в страну нелегально», - сообщили в ОСГ.

Кроме того, разные источники указывают на то, что так называемое «правительство «ДНР» финансировали российские «доброжелатели». Согласно словам, высокопоставленной фигуры в «ДНР», практически на весь бюджет незаконных вооруженных формирований выделялись российские средства. Это также подтверждают очередные записи телефонных разговоров.

Напомним, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.

Российская Федерация отрицает свою причастность к уничтожению этого самолета. При этом главы МИД стран G7 требовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

В июне этого года в Киеве суд арестовал на 60 суток подозреваемого в причастности к катастрофе бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске.

При этом Цемах был важным звеном в обмене пленными между Россией и Украиной. Именно на его обмене настаивала российская сторона. 7 сентября удалось завершить этот обмен и Украина вернула из России 35 военнопленных и политзаключенных. Глава МВД Аваков называл Цемаха «аферистом из бунтующих степей».