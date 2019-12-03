СБУ объявила фигуранта дела о сбитом рейсе MH17 Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта дела о катастрофе малазийского «Boeing» рейса MH17 Владимира Цемаха.

Об этом свидетельствует информация на сайте МВД Украины с перечнем разыскиваемых лиц.

Цемаху предъявлены подозрения в участии в террористической группе и осуществлении террористического акта, повлекшего гибель людей. Он объявлен в розыск как лицо, которое скрывается от органов следствия.

Дата исчезновения указана 23 сентября текущего года. Также сообщается, что мера пресечения Цемаху не избиралась.

Напомним, xто Цемах был важным звеном в обмене пленными между Россией и Украиной. Именно на его обмене настаивала российская сторона. 7 сентября удалось завершить этот обмен и Украина вернула из России 35 военнопленных и политзаключенных. Глава МВД Аваков называл Цемаха «аферистом из бунтующих степей».

Как известно, 4 июня появилась информация, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске.

Также напомним, что террорист Цемах рассказал в интервью российскому пропагандисту, что его допрашивали следователи из Нидерландов и предлагали сделку.