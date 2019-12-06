«Наша страна соглашалась на все условия «ДНР»: В СБУ заявили, что боевики все еще не вернули тело погибшего офицера «Альфы»

Террористическая «ДНР» до сих пор не вернула тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ, полковника Дмитрия Каплунова.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В СБУ сообщили, что Украина продолжает переговоры с представителями так называемой «ДНР» для возвращения семье тела погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.

«По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям «ДНР» о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой «серой зоне», – сообщили в СБУ.

«Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями «ДНР», но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг», – добавили в Службе.

Напомним, ранее сообщалось, что двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил при выполнении боевого задания. Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом присвоил Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову звания Героев Украины посмертно.

Отметим, что СМИ террористов опубликовали фото вооружения и обмундирования, которое они якобы нашли на месте подрыва. Ранее боевики «ДНР» заявили, что тело второго погибшего офицера «Альфы» находится у них.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов сообщил, что полковники спецназа «Альфа» СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли из-за взрыва мины в «серой зоне» между позициями украинских сил и российско-террористических войск. Также был ранен еще один офицер СБУ.