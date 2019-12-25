Из России в оккупированный Крым по Керченскому мосту прибыл первый поезд - Украина завела уголовное дело

Россия запустила первый поезд по Керченскому мосту из Санкт-Петербурга в оккупированный Крым.

Об этом пишет «Интерфакс».

Первый пассажирский поезд, прибывший на оккупированный полуостров, торжественно встретили сегодня утром, 25 декабря, в Севастополе. Прибытие поезда транслировали на большом экране.

Российский поезд из 17 вагонов назван «Таврия» в честь исторического названия Крыма. Он отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря и за 43,5 часа преодолел 2 тыс. 471 км.

В прокуратуре АРК отреагировали на факт пересечения государственной границы Украины российским пассажирским поездом. Прокуратура Крыма открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу).

В сообщении прокуратуры говорится, что во время досудебного расследования будет предоставлена правовая оценка незаконного запуска ж/д сообщения между российскими городами и оккупированным полуостровом. Такие действия страны-агрессора нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, который соединяет Тамань (Краснодарский край РФ) и оккупированный полуостров. Он лично проехался на рейсовом поезде. В Представительстве президента Украины в АРК назвали действия РФ грубым нарушением норм международного права. Также на запуск поездов отреагировали в МИД и Европейском Союзе.

Как известно, 16 мая 2018 года между оккупированным Россией Крымом и территорией РФ официально открыли автомобильную часть так называемого керченского моста.

Ранее Евросоюз неоднократно осуждал строительство Керченского моста.

Отметим, николаевский видеоблогер проехался по «крымскому» мосту в Россию – его оштрафуют и внесли в базу «Миротворца».