В ФСБ РФ заявили, что капитан украинского судна, задержанного в Азовском море, признал свою вину

В Федеральной службе безопасности Российской Федерации заявили, что капитан украинского судна, которое было задержано в Азовском море, признал свою вину на допросе.
Об этом сообщает Крым. Реалии.
Как известно, управление ФСБ России в оккупированном Крыму заявило о задержании в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту и обвинило их в браконьерстве.
В ведомстве отмечают, что судно и его экипаж задержаны за «незаконную добычу камбалы». Также подчеркивается, что капитан якобы признал вину.
«По документам, собственник – человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли (в море) из села Райновка Приморского района (Запорожская область Украины) составом четыре человека», – рассказал капитан.
Также в ФСБ утверждают, что никаких разрешительных документов для добычи рыбы в море капитан не имел.
Как известно, 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.
А 4 мая 2018 года в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы. 9 мая стало известно, что Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием ФСБ членов экипажа очаковского рыболовецкого судна «ЯМК-0041». В октябре 2018 года моряков российского судна «Норд» обменяли на задержанных в оккупированном Крыму очаковских рыбаков.