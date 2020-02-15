В ФСБ РФ заявили, что капитан украинского судна, задержанного в Азовском море, признал свою вину

В Федеральной службе безопасности Российской Федерации заявили, что капитан украинского судна, которое было задержано в Азовском море, признал свою вину на допросе.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

Как известно, управление ФСБ России в оккупированном Крыму заявило о задержании в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту и обвинило их в браконьерстве.



В ведомстве отмечают, что судно и его экипаж задержаны за «незаконную добычу камбалы». Также подчеркивается, что капитан якобы признал вину.

«По документам, собственник – человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли (в море) из села Райновка Приморского района (Запорожская область Украины) составом четыре человека», – рассказал капитан.

Также в ФСБ утверждают, что никаких разрешительных документов для добычи рыбы в море капитан не имел.