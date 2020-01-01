Разговор с гражданином и поэтом Владимиром Пучковым

В комнате двое. Я и Пучков - фотографией на рабочем столе.

Нет, я вовсе не Маяковский, хотя, как и классик, имею привычку говорить с фотографиями ушедших. Уж не обессудьте, долго живешь, и много уходит близких, друзей и товарищей…

Для начала, я познакомлю Владимира Юрьевича с новым приобретением в мою детективную коллекцию – с трубкой, которая «снималась» в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» с Кеннетом Брана в роли Пуаро. Благо, о курительных трубках мы с ним говорили частенько. Но дуэтом никогда не споём шлягер «Моя бабушка курит трубку» третьесортными голосами, и не потому, что я не курю, а просто фиглярство было не в стиле редактора «Вечерки» Пучкова.

Напомню ему наш разговор в прокуренном кабинете буквально за три недели до завершения его жизненного пути.

- Вы очень оживились, Владимир Юрьевич, услышав тему моего проекта о реконструкции гидросооружения на Варваровской насыпной части, о расчистке и углублению водообменного канала. В вас всегда говорила любовь к Варваровке. Может, в вашу бытность депутатом этой части Николаева, она выглядела неухоженной и неприглядной, время тогда такое было безденежное.

- Докладываю! Ныне все меняется к лучшему, мэр А.Ф. Сенкевич и мой уважаемый депутат Александр Бернацкий реализовали испокон вечную мечту – строят акведук через Буг. И ваша малая родина таки будет с питьевой водой. Сбываются самые феерические мечты варваровцев!

- Вспомнила, как мы перебирали фамилии депутатов, которые были способны своим авторитетом включить в проект ремонта моста реконструкцию и расчистку водообменного канала. Я предложила Бернацкого, а вы многозначительно постучали по крышке стола и назвали фамилию Анатолия Дюмина. Уточнили, что Анатолий Григорьевич умеет держать слово и добиваться поставленной цели.

- Критиковать и злословить дело нехитрое. Другое, добиться включения в план реконструкции Варваровского моста экологический проект очистки и углубления водообменного канала – дорогого стоит! Депутат Дюмин и его команда перелопатили проекты 60-х годов по строительству моста, походили по всем кабинетам, от кого зависело включение и стронули дело с мёртвой точки. Подробности и фото ТУТ.

- Водообмен обеспечит условия для строительства городского пляжа. И видит Бог, что может начнется в этой экологической зоне строительство Аквапарка. Помните, вы часто рассуждали так, что на полуострове обязательно должны быть водные развлечения, модерновый и доступный Аквапарк. Ну коль это не успели исполнить Владимир Чайка с Владимиром Коренюгиным, то вполне может справиться Сенкевич А.Ф., Дюмин А.Г. и энергичный Владислав Дмитриевич Чайка-сын. А почему бы и нет?!

- Еще хочу отрапортовать по делу защиты от хищного промысла в Черном море рыбы, креветок и мидий. Рыбная мафия – крепкий орешек, с непромокаемой пока крышей. Но и мы не лыком шиты! От судебных претензий в 200 тыс. грн. отбиться удалось, правда, осталась проблема, но она вполне решаема. Вербуем союзников в поддержку моратория на промысловый вылов рыбы и ограничения на вылов креветки. Как бонус, генпрокурор Рябошапка объявил экологические проблемы прокурорским приоритетом. Надеемся, что достигнем прогресса в деле Андреево-Зоринской дамбы, этой петли на шее Березанского лимана. Да и губернатор Александр Васильевич Стадник чутко прислушивается к общественным организациям.

- А в целом, много вокруг всякой дряни и ерунды. Устаешь отбиваться и отгрызаться. Так и живем, уже без Вас…

P.S. Вдогонку, о «Человеке года-2019». Номинантов трое – Дюмин, Иванова, Симченко. Наша общественная организация «ДАНА» и БФ «Право и Наследие Кинбурна» поддерживают первого претендента.

Внутри организаций прошли вполне демократические процедуры обсуждения кандидатур. И перевесил один довод в пользу Анатолия Григорьевича Дюмина – он платит огромные налоги в нашу городскую казну! На эти деньги николаевцы лечатся, учат детей, пенсионеры пользуются льготами.

Ничего личного, все ровно! Но платить налоги от предприятий, расположенных в Николаеве, в одесскую городскую казну, согласитесь, как -то не по «человеку года»… Прямо сказать, не комильфо.