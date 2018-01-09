Суд арестовал на два месяця подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской

Вышгородский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому в виде 60 суток содержания под стражей.

Соответствующее решение огласил судья Алексей Рудюк, передает «РБК-Украина».

«Применить к подозреваемому Россошанского Юрия Викторовича... меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении Киевский следственный изолятор Министерства юстиции Украины на срок 60 суток», - заявил судья. Соответствующим решением суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Подозреваемый на суде был со всем согласен а также он согласился с предъявленным ему подозрением. Единственное против чего он высказался — содержание под стражей. Юрий Россошанский попросил суд избрать ему меру пресечения в виде личного обязательства.

В то же время, когда у Юрия Россошанского спросили почему он признал подозрение он отказался отвечать на вопрос сославшись на статью 63 Конституции Украины. Россошанскому грозит срок от 7 до 15 лет.

Как сообщалось ранее, по факту смерти юриста Ирины Ноздровской открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Во вторник, 2 января, в Киеве состоялась акция протеста у здания Главного управления Национальной полиции Украины участники которой требовали найти и наказать убийц Ноздровской. Аналогичное требование выразили в посольстве США в Украине. Позднее выяснилось, что по предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Напомним, 8 января в МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве юриста Ноздровской.