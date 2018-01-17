В Николаеве суд отказался назначать подозреваемому в хищениях директору «СК Дорсервис» залог в 1,5 миллиона

Директору ООО «БК Дорсервис» Андраник Амирханян В Николаеве суд отказался назначать меру пресечения в виде залога в 1,5 миллиона гривен подозреваемому в хищении бюджетных средств директору «СК Дорсервис» и отпустил его под личное обязательство.

Об этом свидетельствует определение Центрального районного суда Николаева.

Как известно, речь идет о уголовном производстве по факту перечисления Службой автодорог в Николаевской области «СК Дорсервис» 644 тысяч гривен за ремонт дороги «Большая Корениха – Каменка», который, по информации следствия, вообще не проводился.

Согласно материалам следствия, директор «СК Дорсервис» вступил в преступный сговор с главой САД, его заместителем по производственной деятельности и главным инженером ДП «Николаевский облавтодор» для завладения вышеуказанными бюджетными средствами.

В ходе реализации своего плана директор «СК Дорсервис» и вышеуказанные чиновники подписали ряд недостоверных документов о проведенных работах, что в итоге привело к оплате 644 тысяч гривен за якобы проведенные работы.

В итоге судья Светлана Гречаная приняла решения, что более мягкая мера пресечения будет достаточной для предотвращения рисков, на которые ссылается прокурор и постановила избрать в отношении подозреваемого директора «СК Дорсервис» меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, суд обязал подозреваемого прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию; уведомлять о смене места жительства и работы; сдать на хранение документы для выезда за границу. Также он должен воздержаться от общения с сотрудниками САД в Николаевской области, ГП «Николаевский облавтодор» и другими лицами причастными к расследованию обстоятельств уголовного преступления, будущими подозреваемыми и свидетелями.

Напомним, 27 сентября СБУ проводила санкционированные обыски в Службе автодорог в Николаевской области, ДП «Николаевский облавтодор», филиале «Варваровский ДЭД» и ООО «СК «Дорсервис» (Одесская область). Предполагалось, что Ткаченко незаконно перечислил одесской фирме 400 тысяч гривен. Сам Ткаченко опроверг связь с одесской фирмой. Затем выяснилось, что Служба автодорог Николаевщины при Ткаченко принимала работы у одесской фирмы, от которой он «отрекся».

6 декабря начальнику САД в Николаевской области Сергею Ткаченко вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»). Вслед за ним, 11 декабря, подозрение по этой статье сообщили директору ООО «СК Дорсервис» Андранику Амирханяну.

Но суд не смог избрать меру пресечения подозреваемому в растрате Ткаченко – чиновник ушел на больничный. А после неявки в суд из-за больничного главный дорожник Николаевщины Ткаченко поехал в Киев на защиту планов в Укравтодоре.