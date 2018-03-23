Суд избирает меру пресечения Надежде Савченко ОНЛАЙН

В пятницу, 23 марта, Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения для народного депутата Украины Надежды Савченко.

Трансляцию заседания суда ведет телеканал «112.Украина».

Напомним, что Рада сняла неприкосновенность и дала согласие на арест Надежды Савченко, а вчера ГПУ вручила Савченко сообщение о подозрении и СБУ задержала её. Ранее сообщалось, что Надежда Савченко занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене.

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12: 53 Второй адвокат считает, что против Савченко инициировали политический заказ. Он описывает предъявленный план "заговора" и называет его невозможным к исполнению таким количеством заговорщиков

12:43 Адвокат просит суд отказать в ходатайстве по поводу избрания меры пресечения.

12:28 Защита заявила, что Савченко задержана незаконно. Адвокат считает все обвинения необоснованными.

12:02 Савченко объявила голодовку с сегодняшнего дня.

11:58 Нардеп отрицает перевоз оружия с оккупированной территории.

- С тем арсеналом, который вы назвали можно выиграть войну, - заявила подозреваемая.

Савченко собирается показать власти в чем она не права без крови на Майдане, без политического грабежа.

- Я знаю, что нужно Украине, - сообщила Надежда.

Савченко заявила, что не собиралась запугивать украинский народ, а хотела показать власти политическую провокацию, и если власть не остановится от грабежа Украины, то их ждет участь хуже, чем участь Януковича.

11:56 Савченко заявила, что из всего сказанного правдой является только ее неуважение к Президенту Украины и власти и, что так считает 98% украинцев.



11:55 Прокурор заявил, что Савченко хотела насильническим путем хотела повалить конституционный устой в Украине и просит меру пресечения в-виде содержания под стражей на 60 суток с невозможностью внесения залога.

11:32 Надежда Савченко заявила, что СИЗО в Украине не отличается от российского, а в некоторых моментах даже ​​хуже.

На вопрос журналистов, как прошла ночь в СИЗО Савченко сказала: «Как и в российском – ничем не отличается».

В то же время на вопрос, будет ли она голодать, Савченко не ответила.

По ее словам, в СИЗО везде установлены камеры.

- В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже чем в СИЗО врага, - сказала народный депутат.

Савченко стоит в так называемом «аквариуме». На суд она надела черный свитер с трезубцем на груди.

В зале заседаний присутствовали мать и сестра Савченко и 3 ее защитника.

В начале заседания следователь заявил ходатайство, чтобы Савченко сидела не в «аквариуме», а рядом с защитниками. Ни прокуроры, ни сама подозреваемая против этого не возражали.

Поэтому суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству.

Впоследствии суд ходатайство удовлетворил. Савченко выпустили из «аквариума», и она села рядом с защитниками.