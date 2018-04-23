За полтора месяца прокуратура провела одно следственное действие в отношении Титова после его перевода в СИЗО в Николаеве

Прокуратура Николаевской области после перевода двоих фигурантов «дела Титова» из Мариупольского СИЗО в Николаевское за полтора месяца провела одно следственное действие.

Об этом в ходе брифинга, который состоялся в понедельник, 23 апреля, рассказал адвокат Михаила Титова Сергей Войченко.

Как известно, в ночь с 16 на 17 марта Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполь и доставили в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. При этом адвокат Титова Войченко рассказал, что прокуратура Николаевской области аргументировала необходимостью проведения следственных действий, указав, что, по его мнению, это является незаконным.

По словам Войченко, в отношении Дмитрия Леонова прокуратура не провела никаких следственных действий, которыми ранее аргументировала перевод в николаевское СИЗО, кроме осмотра тела после его смерти.

- С Титовым проводились следственные действия, но я бы не сказал, что для этого была необходимость, по моему мнению, перевозить его из Мариуполя в Николаев. В результате Титова повторно допросили, - рассказал Войченко.

Также он отметил, что прокуратура проводила данные процедуры в отношении других фигурантов данного уголовного производства, однако по определенным причинам не назвал фамилии этих людей.

- Я не буду говорить, с кем именно, но проводились. Ничего нового никто не получил. У них (у прокуратуры, - прим.) очень сложно с доказательной базой, - резюмировал он.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом недавно прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.

Как известно, в ночь с 16 на 17 марта Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу утром, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.