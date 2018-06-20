В суд направили обвинительный акт в отношении Богомяткова - рецидивист в заседании заявил отвод прокурору

В среду, 20 июня, в Центральном районном суде Николаева проходит предварительное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении Богомяткова, который обвиняется в том, что нанес 15 ножевых ранений мастеру спорта по пауэрлифтингу Владиславу Гуртовенко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Перед началом судебного заседания Богомятков, находясь в «клетке» начал словесную перепалку с главой николаевской ячейки «Нацкорпуса». В результате судья Сергей Черниенко сделал обоим замечание.

- Ты че сюда пришел? - обратился к одному из слушателей Богомятков.

- Че они поприходили сюда? Пока они не уйдут, я не буду здесь сидеть, - возмущался обвиняемый.

Также Богомятков заявил, что против фото- и видеосъемки, в результате чего суд запретил проводить фото и видео-фиксацию судебного процесса.

Богомятков заявляет, что у него есть отвод прокурору, потому что он выдвигает обвинения по двум уголовным производства (нанесение тяжких телесных повреждений и убийство). В свою очередь, прокурор выступил против отвода. Потерпевший Гуртовенко поддержал позицию стороны обвинения.

По словам адвоката, куртка, которая была на Богомяткове в день совершения преступления, исчезла. Также она отметила, что верхняя одежда была порезана, что якобы доказывает то, что Богомяткову были нанесены телесные повреждения. В то же время, по словам прокурора, это доказательство фигурирует в другом производстве, которое к данному отношения не имеет.

Судья Сергей Черниенко отклонил отвод прокурору. После чего прокурор попросил принять обвинительный акт, однако сам Богомятков выступил против и начал высказывать свое мнение. Суд пояснил, что на данный момент суть обвинительного акта не рассматривается.

Ранее он уже был дважды судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Он известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука – в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина и дальнобойщик умер от полученных травм. Милиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а Центральный районный суд остальным двум отказался избирать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова. Затем осужденный Богомятков подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше.