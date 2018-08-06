В Николаеве апелляционный суд оставил под арестом оперативника уголовного розыска, устроившего в гараже нарколабораторию

Апелляционный суд Николаевской области оставил без изменений меру пресечения подозреваемому в сбыте наркотических средств полицейскому, а также его сообщнику.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 12 июля в Николаеве пресекли деятельность преступной группы наркоторговцев во главе с сотрудником полиции - 26-летним лейтенантом, оперуполномоченным уголовного розыска одного из отделов полиции. Оперативник выступил организатором преступной группы, в которую он вовлек двух местных жителей возрастом 28 и 35 лет. Они занимались незаконным производством, изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом амфетамина на территории Николаева. 14 июля, следственный судья Центрального районного суда Николаева арестовал с залогом троих подозреваемых, которые занимались изготовлением и сбытом амфетамина.

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалоб защиты по изменению подозреваемым меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, оставил их под стражей. В отношении еще одного фигуранта мера пресечения не оспаривалась.

Отметим, что за последние два года почти все задержания группировок наркоторговцев на счету управления внутренней безопасности, а не управления борьбы с наркопреступностью. В феврале в Николаеве накрыли лабораторию по варке метамфетамина. Ранее в Николаеве на торговле наркотиками задержали офицера полиции.