Полиция переквалифицировала дело о нападении на Гандзюк на умышленное убийство

Полиция переквалифицировала уголовное дело, по которому расследуется нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, на статью «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Ранее сообщалось, что активистка, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле облили кислотой, скончалась в больнице.

«В настоящее время уголовное производство по факту покушения на Гандзюк расследуется как оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ»)», - идет речь в сообщении.

В полиции напомнили, что расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины.

Также полиция проводит осмотр тела и следственные действия по факту смерти Екатерины Гандзюк.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

6 августа суд арестовал подозреваемого в нападении на советницу мэра Херсона Гандзюк – он уверяет, что у него есть алиби.

Также полиция разыскивает еще одного мужчину, причастного к покушению на советницу мэра Херсона

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.