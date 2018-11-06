Рада создала следственную комиссию по расследованию убийства Гандзюк и нападений на других активистов

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9262 о создании временной следственной комиссии (ВСК) для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Об этом сообщает «РБК-Украина»

Соответствующий документ поддержали 259 нардепов.

«Образовать временную следственную комиссию Верховной рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Целью временной следственной комиссии является проверка сведений и выяснение состояния расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов», - говорится в проекте постановления.

Количественный состав комиссии составляет 19 человек.

«Избрать главой временной следственной комиссии народного депутата Украины Березу Борислава Ефимовича (внефракционный), заместителем главы временной следственной комиссии - народного депутата Украины Алексеева Сергея Олеговича (фракция «Блок Петра Порошенко»)», - отмечается в документе.

В состав ВСК вошли: Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа-Маси Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий (все - БПП); Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко (все – «Народный фронт»); Юрий Павленко, Дмитрий Шпенов («Оппозиционный блок»); Елена Сотник (Объединение «Самопомич»); Игорь Луценко («Батькивщина»); Андрей Шипко («Видродження»); Евгений Рыбчинский («Воля народа»); Игорь Мосийчук (Радикальная партия Олега Ляшко); Ирина Геращенко, Остап Еднак (внефракционные).

Как известно, 6 ноября Генпрокурор Луценко заявил, что подает в отставку.

Напомним, 5 ноября в СМИ появилась информация, что деньги организатору убийства Гандзюк передавал помощник нардепа от БПП.

Как известно, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

4 ноября в больнице Киева скончалась Екатерина Гандзюк.