Дело о расстреле пары возле суда в Николаеве: В 2013 году у Багирянца отобрали почти миллион – следствие полагает, что это могла быть инсценировка

Подозреваемый в расстреле двух людей возле здания суда Герасим Багирянц ранее стал жертвой вооруженного разбоя, в ходе которого у него отобрали почти миллион гривен, но возможно, он сам инсценировал это нападение.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Как известно, 9 декабря 2013 года водитель «Honda» двигался по улице Инженерной в направлении от Никольской к Спасской. У автомобиля спустило колесо, водитель остановился и вышел из автомобиля. В это время сзади него припарковался другой автомобиль, из которого вышли несколько человек. Неизвестные выстрелили несколько раз в водителя, после чего отобрали у него кейс с 900 тысячами гривен, который находился в салоне машины.

Собеседник «Преступности.НЕТ» сообщил, что нападение совершили тогда на Герасима Багирянца.

– Есть предположение, что тогда Багирянц сам заказал нападение на себя, – рассказал источник.

Стоит отметить, что на своей странице в соцсети «Одноклассники» Багирянц также публиковал фото этого внедорожника с госномером ВЕ0024ЕВ.

Автомобиль, из которого в 2013 году похитили ₴900 тысяч Фото из страницы Герасима Багирянца в соцсети "Одноклассники"

Как известно, днем в среду, 30 января, в Николаеве возле Ленинского районного суда, который расположен в здании бизнес-центра «Космос Плаза», произошло двойное убийство. Позже стало известно, Багирянц был им должен 2,5 миллиона гривен.

Он занял у семейства Беловых из Одессы эту сумму денег, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Михаил Белов обратился в суд, который выиграл. Также выяснилось, что Герасим Бегирянц и супруги Беловы были дальними родственниками.

1 февраля Центральный райсуд избрал Багирянцу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.