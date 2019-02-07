Прокурор Николаевской области снова пообещал «отдельный разбор из-за пропусков» судов своими подчиненными

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас Прокурор Николаевской области Тарас Дунас снова пообещал разобраться с пропусками своих подчиненными судебных заседаний, а также считает, что судебное разбирательство не должно превышать время расследования.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции представителей правоохранительных органов области 5 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее адвокат директора ДК «Молодежный» Юлии Захаровой, которую обвиняют в получении взятки, посетовал на то, что несколько раз судебное заседание переносится из-за неявок прокуроров или из-за их замены. Судебные разбирательства уже длятся более четырех лет.

– Мы проведем отдельный разбор из-за пропусков, встретимся с этим адвокатом... Мы заинтересованы, чтобы рассмотрели это дело. Я придерживаюсь позиции, чтобы время судебного разбирательства не превышало время следствия. Когда у нас время судебного разбирательства не будет превышать или будет таким как время следствия. Если дело расследовали четыре месяца, то через четыре месяца и результаты. Тогда мы можем получить кокой-то адекватный ответ на те производства, запросы, что есть, – сказал Тарас Дунас.

Напомним, как в Центральном районном суде Николаева снова перенесли заседание по уголовному производству относительно Олега Шевчука из-за неявки прокурора. При этом в суде отметили, что такая ситуация происходит уже пятый раз. Позже прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявил, что группа сотрудников прокуратуры больше не будут пропускать заседания.

Также отметим, как бывший начальник ГАИ Николаева Вячеслав Романов отсудил у государства 250 тысяч ущербаза то, что прокуратура необоснованно обвиняла его в сокрытии аварии. В апреле суд взыскал в пользу оправданного за взяточничество депутата Николаевского городского совета Сергея Жайворонка 121 тысячу гривен ущерба за вред, причиненный органами дознания, досудебного расследования и прокуратуры. А несколько позже экс-депутат Николаевского горсовета Виталий Брек также отсудил ущерб за обвинение во взяточничестве - ему государство из-за действий прокуратуры должно 315 тысяч 875 гривен.

А в октябре губернатор Николаевщины Алексей Савченко после обращения прокурора области Тараса Дунаса выделил из областного бюджета 2,5 миллионов гривен на покупку квартир для пятерых сотрудников прокуратуры.

Еще напомним, что Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев, из-за систематических прогулов прокуроров.

По мнению суда, прокуроры фактически самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривалось уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили без уважительных причин. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.