Главе Херсонского облсовета вручили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк

Владислав Мангер Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру предъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко.

«Гражданину Мангер В. М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк», - написал Луценко, прикрепив соответствующий документ.

«Сегодня утром заместитель Генпрокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины. Подозрение вручено по месту жительства Мангера, проводятся следственные действия, обыски. Будут приниматься меры для доставки подозреваемого в Печерский райсуд Киева для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей», - написала на своей странице в Facebook пресс-секретари Генпрокурора Лариса Сарган.

Евгений Рищук Также заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук официально заявил о временном отстранении от исполнения служебных обязанностей. По его словам соответствующее обращение к Андрея Гордеева он предоставил еще в пятницу, сообщает «Гривна».

«Учитывая ситуацию вокруг моей фамилии по делу нападения на Гандзюк и мое желание сделать все, чтобы помочь следствию и прекратить политические спекуляции вокруг меня, я еще в пятницу, после сессии областного совета, подал заявление председателю Херсонской ОГА по временном отстранении меня от выполнения служебных обязанностей», - прокомментировал Рищук.

Кроме этого, в ту же пятницу заместитель председателя ХОГА договорился со следователем СБУ Украины, в Киеве, о встрече и предложил предоставить информацию с применением полиграфа.

Стоит также отметить, что Херсонский областной совет 8 февраля во время «сигнального» голосования не поддержал вопрос об отставке председателя совета Владислава Мангера и выражении недоверия председателю Херсонской облгосадминистрации Андрею Гордееву, которых отец убитой активистки Екатерины Гандзюк обвинил в причастности к этому преступлению, передает «Центр журналистских расследований».

За отставку Мангера и недоверие Гордееву проголосовали 2 депутата, против — 7, воздержались — 2 и не голосовали 43. К участию в сессии зарегистрировался 51 депутат.

«Это будет сигнальное голосование, которое четко определит позицию облсовета. Если вопрос поддержат, сразу же запустим процедуру. Если нет — продолжим работу. К сожалению, расследование страшного преступления некоторые политические силы превратили в политическое шоу. Обвинения против меня, председателя ОГА, заместителя губернатора безосновательны. Это политический заказ и политический пиар», — заявил Мангер.

Ранее отец Екатерины Гандзюк назвал «Батьківщину» и «БПП» партиями убийц его дочери

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.