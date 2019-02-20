В Николаеве не смогли провести заседание по «делу Наума» с новым судьей – в суд не явилась половина участников процесса

В Заводском районном суде Николаева в среду, 20 февраля, не состоялось судебное заседание по уголовному производству относительно Игоря Науменко, Евгения Грудского и Игоря Уварова, которых обвиняют в вымогательстве, из-за неявки самого Науменко, двух адвокатов и потерпевшего Андрея Савова.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее это производство рассматривал судья Дмитрий Никитин, но у него истек пятилетний срок судейских полномочий, и дело передали на рассмотрение другому судье.

Производство поступило на рассмотрение к председателю заводского райсуда Сергею Щербине и на заседании 20 февраля участники процесса должны были решить вопрос продолжить судебное разбирательство на этапе, которого достигли при судье Никитине, или же начать новое рассмотрение.

Прокурор Денис Стоянов Судья Сергей Щербина Адвокат Анатолий Мавродий

Судья Сергей Щербина зачитал заявления адвокатов Екатерины Сидорчук и Максима Михайлюка т 19 февраля, что они заняты в другом производстве, поэтому не могут явиться в заседание. Также поступило заявление и от обвиняемого Игоря Науменко, который сообщил, что до 1 марта находится за пределами Украины и просит суд назначить заседание не раньше его возвращения.

Судья отметил, что в этих заявлениях адвокатов и обвиняемого не указаны точные причины их отсутствия и доказательства на факт невозможности прибыть в суд – он предупредил, что в дальнейшем будет расценивать подобные неявки как неуважительные.

Также в заседание не появился и потерпевший Андрей Савов, который никак не уведомил суд о причинах неявки. При этом также прокуратура сменила квалификацию преступления и он должен определится какую именно квалификацию из двух обвинений он поддерживает.

Прокурор отметил, что если Игорь Науменко не подтвердит важность неявки, то просил суд наложить на него денежного взыскания. Сторона защиты в свою очередь подчеркнула, чтобы прокурор обеспечил знакомство потерпевшего со сменой в обвинении и его появление в заседании.

В итоге судья Сергей Щербина принял решения перенести заседание на другую дату.

Напомним, что 3 июля 2017 года в Николаеве задержали так называемого «положенца» Игоря Науменко и его сообщников. Их задержали за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос.

Также напомним, что в 2016 году Савова задержали при получении взятки размером 22 тысячи гривен. 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор и назначил ему наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

В сентябре 2017 года уголовное производство в отношении Науменко и его подельников передали для рассмотрения по сути в Заводский районный суд.

Позже Игорю Науменко не смогли избрать меру пресечения, а еще через некоторое время его подельники Евгений Грудский и Игорь Уваров, после того, как суд смягчил им меру пресечения, вышли из СИЗО под залог.