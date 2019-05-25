В прокуратуре заявили, что не будут закрывать «дело Титова»

Михаил Титов В прокуратуре заявили, что не будут закрывать уголовное производство по так называемому «делу Титова».

Об этом заявил старший группы следователей прокуратуры Донецкой области, который ведёт данное уголовное производство, Олег Барышов, комментируя заявление адвокатов Титова о том, что суд обязал прокурора закрыть уголовное производство против Титова, сообщает «Укринформ».

Как известно, 24 мая адвокаты сообщили, что Жовтневый районный суд города Мариуполя обязал прокуратуру закрыть это уголовное производство.

Олег Барышов заявил, что прокуратура не может направить обвинительный акт в суд, потому что адвокаты еще не ознакомились с материалами дела.

По словам Барышова, адвокаты подозреваемых распространили не до конца достоверную информацию.

«Дело в том, что суд действительно принял решение, которым обязал прокуратуру выполнить одно из трех действий, как это предусмотрено ч.2 ст.283 УПК Украины. А именно: или закрыть уголовное производство, или освободить подозреваемых, или передать в суд обвинительный акт. Поскольку следствие по этому делу было закончено еще 11 месяцев тому назад, и мы всем об этом сообщили надлежащим образом, то готовы передать обвинительный акт в суд. Но не можем этого сделать, потому что адвокаты подозреваемых, которых по меньшей мере шесть, до сих пор не ознакомились с делом, как того требует закон. Там 80 томов. И только один адвокат частично с ними ознакомился. То есть, защитники сознательно затягивают этот процесс», – сказал Барышов.

Он также подчеркнул, что прокуратура уже два раза обращалась в суд с требованием обязать адвокатов ускорить процесс ознакомления с материалами дела, но пока результатов нет.

«Таким образом о закрытии дела вообще речь не идет», - подчеркнул старший группы следователей.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами». Примечательно, что данное заявление Генпрокурора так и не нашло своего подтверждения в ходе последующих судебных заседаний.

В свою очередь Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут. А среди найденного оружия был только официально зарегистрированный травматический пистолет.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.

Как известно, в ночь с 16 на 17 марта Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу утром, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.