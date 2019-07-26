Замглавы админсуда Киева Аблов, злоупотреблял полномочиями, чтобы занять место начальника ГБР в Николаеве, – материалы НАБУ

Евгений Аблов Заместитель главы Окружного административного суда города Киева Евгений Аблов, после проигрыша в конкурсе на должность главы территориального управления Госбюро расследований в Николаеве, использовал свои связи, чтобы отменить результаты конкурса.

Об этом свидетельствуют материалы «прослушки» судей окружного админсуда Киева, опубликованные НАБУ.

Как известно, Евгений Аблов был один из 27 претендентов на должность Николаевского терруправления ГБР, но его кандидатуру отклонили – судья принимал спорные решение против Майдана, а также возникли вопросы к значительному перечню имущества в декларации судьи. Отметим, что по итогам этого конкурса в 2018 году на должность в Николаевском территориальном управлении ГБР директором избрали Олега Денегу, но он так и не был назначен.

Судья Аблов подал иск на решение конкурсной комиссии ГБР и, судя по записям, которые опубликовали в НАБУ, использовал свою власть, чтобы суд принял решение в его пользу.

Разговор 28 мая 2019 года, где глава Киевского окружного админсуда Вовк предлагает давить на судью уголовным преследованием со стороны ГБР:

Аблов: – Шеф, я сейчас буду, сейчас поеду с Басаем (по данным следствия, глава Киевского окружного админсуда Басай О.В.) увижусь, да. Ну, я хочу просто с тобой, чтоб не поставить тебя в неловкое положение. Я ему говорю «Олежка, 11-го числа примем решение». Он мне, знаешь, что он мне уже сказал, в принципе. Еще неделю назад, что вот она будет переносить (по данным следствия, имеется ввиду судья Киевского окружного админсуда Кушнова А.О., которая рассматривает это дел), еще несколько раз, потому что сейчас лучше не спешить, вот такую ху*ню. Я ему сейчас сказал: «Олег, так давай 11-го пусть вынесет решение». Вовк: – Скажи, спроси, что надо. Скажи: «Возбудить дело по автоматичному розподілу? Ты сейчас позвонишь – возбудят дело, получается. (имеется ввиду вмешательство в систему автоматизированного распределения дел). Аблов: – Что он, он может на меня обидеться, сказать, это вообще будет. Вовк: – Так спроси, ну, так, а что надо? Скажи, что я согласовал, что надо делать? Аблов: – Я согласую. Вовк: – Скажешь, Паша пошел согласовывать с руководством ДБР. Он общается и дружит с первым замом и замом. У вас сейчас, потеряешь доверие власти, проверят вас. Комиссию контролируют работники Авакова. Паша с Аваковым согласовывал. Так, что принимай решение. Обжаловать не будут.

Телефонный разговор 28 мая 2019 года, где Вовк, вероятно, в беседе с сотрудником ГБР, просит последнего согласовать вопрос отмены решения конкурсной комиссии ГБР относительно Аблова:

Вовк (говорит по телефону): – Алло. = Саш, смотри, у нас есть один вопрос. Мы так его, в общих чертах, в самом начале говорили, но, как бы, до конкретики не дошло, да? = У нас есть Аблов, который судится с конкурсной комиссией и говорит: «Неправильно вы со мной разобрались». = Угу. Вот и мы готовы выйти на финальное решение. = Да, по Николаеву. По Николаеву касается. Вот, у вас принципиально нема заперечень, что он выиграет эту позицию? = Там все как-то реализовавать. = Можешь поговорить с Олей, посоветоваться?

А уже 26 июня судья Киевского окружного админсуда Алена Кушнова выносит решение в пользу Аблова, которым отменяет решение конкурсной комиссии ГБР и постановляет повторно провести конкурс на должность начальника террупарвления ГБР в Николаеве.

Как известно, 26 июля 2019 детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели санкционированные следственные действия в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Позже в НАБУ заявили, что председатель и некоторые судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Также НАБУ опубликовало фрагменты запесей разговоров фигурантов дела.