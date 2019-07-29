Большая часть доказательств против суде Окружного админсуда Киева уже уничтожена, - Горбатюк

Доказательства причастности судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) к возможному совершению уголовных преступлений уже утеряны.

Об этом руководитель управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил в интервью Deutsche Welle.

«Большая часть (доказательств - ред.) утрачена. Однако злоупотребление столь масштабны, нарушений так много, что невозможно все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, прямо свидетельствующие о причастности, наверняка уже уничтожены», - подчеркнул он.

Он отметил, что есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но до них "надо еще добраться".

«Достаточно доказательств главных эпизодов, чтобы были вынесены обвинительные приговоры. Конечно, там еще надо проводить фоноскопические экспертизы записи, изучать документы. Однако есть большое количество дополнительных других эпизодов, в которых еще просматривается коррупция. Все эти эпизоды должны расследоваться также», - подчеркнул он.

Как известно, 26 июля 2019 детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели санкционированные следственные действия в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Позже в НАБУ заявили, что председатель и некоторые судьи админсуда Киева (ОАСК) организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Также НАБУ опубликовало фрагменты записей разговоров фигурантов дела.

Отметим, в одном их фрагментов разговоров идет речь о том, как заместитель главы ОАСК Евгений Аблов, после проигрыша в конкурсе на должность главы территориального управления Госбюро расследований в Николаеве, использовал свои связи, в том числе и с Вовком, чтобы отменить результаты конкурса.

Кроме того, глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк якобы вмешался в назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей по квоте Государственной судебной администрации и офиса омбудсмена.