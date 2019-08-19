В прокуратуре Николаевщины отрапортовали, что заняли первое место в стране по общей сумме исков по коррупционным преступлениям

В николаевской прокуратуре отрапортовали о расследовании коррупционных правонарушений в период с января по июль 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В ведомстве сообщили, что в течение 7 месяцев текущего года направлено в суд 44 обвинительных акта по 98 (за аналогичный период прошлого года 82) коррупционных уголовных преступлений (6 место по стране), досудебное расследование в которых проводилось следователями полиции. При этом в прокуратуре отметили, что за аналогичны период в прошлом, 2018 году, было зафиксировано 82 преступления.

В законченных производствах установлено материальный ущерб на сумму 54 миллиона 300 тысяч гривен (6 место по стране), возмещено 18 миллионов 200 тысяч гривен (3 место по стране), наложен арест на имущество на сумму 22 миллиона 200 тысяч гривен, предъявлено исков на сумму 105 миллионов 600 тысяч гривен (1 место по стране).

Коррупционные уголовные производства как текущего, так и в прошлого годов в суд для решения вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности не направлялись.

По результатам рассмотрения судами уголовных производств о коррупционных преступлениях не допущено случаев оправдания лиц, а также закрытие уголовных производств по реабилитирующим основаниям.

Напомним, 23 ноября 2018 года Заводский районный суд Николаева оправдал Шуличенко, а также отметил, что действия правоохранителей были провокацией взятки. Также оказалось, что заявление на Шуличенко подали в полицию еще за 19 дней до его назначения на должность. В январе 2019 года прокуратура подала апелляцию на решение суда, которым оправдали Шуличенко. А после этого Николаевский апелляционный суд восстановил Вячеслава Шуличенко на должности начальника ДП «Николаевский облавтодор».

Также ранее сообщалось, что в 2016 году судья Заводского районного суда Николаева Виктор Андрощук оправдал бывшего николаевского депутата-«регионала» Брека, обвиняемого в получении 2 тысяч долларов взятки. После чего Апелляционный суд Николаевской области 22 июня 2017 года отклонил жалобу прокурора на оправдательный приговор. А через время Брек отсудил у государства 316 тысяч гривен за обвинение во взяточничестве.

Похожая ситуация была и с депутатом Николаевского горсовета Сергеем Жайворонком, которого задержали при получении взятки в размере 7 тысяч гривен за содействие местному предпринимателю в выделении городским советом земельного участка под установку торгового павильона еще 2 июля 2014 года. Рассмотрение дела в суде длилось 1,5 года.

За это время Сергей Жайворонок, который не признал в суде свою вину и не хотел говорить о взятке с журналистами, успел переизбраться в Николаевский городской совет от партии «Оппозиционный блок»: несмотря на статус подсудимого в коррупционном деле, он получил более 30% голосов избирателей. В итоге глава Заводского районного суда города Николаева Сергей Щербина вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Жайворонка. Жайворонок отсудил 121 тысячу гривен ущерба за вред, причиненный органами дознания, досудебного расследования и прокуратуры.