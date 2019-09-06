Суд приговорил к условному сроку боевика «ДНР», охранявшего обломки «Боинга»

Суд освободил от тюремного заключения и приговорил к 5 годам условно бывшего боевика «ДНР» Александра Неведрова, задержанного в феврале в Торецке.

Об этом говорится в материалах суда, передает «Левый берег».

Неведров - уроженец Енакиево, у него было 5 судимостей, начиная с 2002 года: за воровство, разбой, грабеж и изнасилование. В 2014 году он присоединился к боевикам и осуществлял охрану блокпостов «ДНР». Боевику было поручено охранять обломки самолета и осуществлять пропускной режим на блокпостах, останавливать проезжающий автотранспорт, проверять документы водителей и пассажиров, груз автомобилей, осуществлять охрану блокпостов.

У Неведрова есть двое несовершеннолетних детей, с марта 2018 года ему присвоена инвалидность 3 группы по зрению.

После задержания в феврале 2019 года мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса. В судебном процессе обвиняемый полностью свою вину признал.

Суд признал это, а также инвалидность подсудимого и положительные характеристики с места работы смягчающими обстоятельствами.

Учитывая, что Неведров был на испытательном сроке, то суд суммировал наказания и приговорил его 5 годам лишения свободы, а затем освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

При этом осужденный вынужден периодически уведомлять орган пробации о своем месте нахождения. Приговор вынесен в конце августа текущего года и не обжалован.

Напомним, 5 сентября апелляционный суд выпустил из-под стражи боевика Цемаха, причастного к катастрофе MH17, которого хочет получить Россия. 4 июня стало известно, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске. По данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.