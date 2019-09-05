Апелляционный суд выпустил из-под стражи боевика Цемаха, причастного к катастрофе MH17, которого хочет получить Россия

Киевский апелляционный суд 5 сентября выпустил бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что Цемаха могут обменять на украинских пленных.

- Решение Шевченковского суда Киева от 22 августа 2019 о продлении Владимиру Цемаху продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019 включительно отменить, - заявил судья.

Судья заявил, что Цемаха выпускают из-под стражи под личное обязательство.

Как сообщалось, 3 сентября суд продлил арест бывшего Владимира Цемаха.

Напомним, 4 июня стало известно, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске. По данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Отметим, Российская Федерация традиционно отрицает причастность к уничтожению этого самолета. Ранее главы МИД стран G7 требовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

Как известно, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.