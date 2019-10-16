Экс-прокурора Николаевщины Дунаса и его зама Белоуса СБУ подозревала в создании схемы по вымогательству взяток, – журналист

Александр Белоус и Тарас Дунас Экс-прокурор Николаевской области Тарас Дунас и его первый заместитель Александр Белоус были фигурантами уголовного производства, открытого СБУ по факту создания схемы по вымогательству взяток.

Об этом в своем материале на сайте «Резонанс» сообщил журналист Владимир Бойко.

Бойко напомнил, что Тарас Дунас был сокурсником нынешнего главы Офиса Президента Андрея Богдана во время учебы во Львовском государственном университете имени Ивана Франко. И, по словам журналиста, именно Богдан дал Дунасу положительную характеристику.

Также Бойко отметил, что в бытность Виктора Трепака первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ его подопечные открыли уголовное производство по факту создания схемы вымогательства взяток Дунасом и Белоусом.

«Дунас в то время работал первым заместителем начальника Главного управления представительства и организации участия в уголовном производстве в суде Генеральной прокуратуры, а Белоус - заместителем начальника этого управления. Согласно рапорту оперативного сотрудника СБУ от 23 марта 2015 №14/2/2-2282 Дунас и Белоус организовали систему вымогательства денег с граждан за совершение в их пользу отдельных процессуальных действий типа представления или непредставление апелляционной или кассационной жалоб, помощь в смягчении наказания и т.п. Деньги высокие чины получали через адвокатскую контору, подконтрольную Белоусу», – пишет журналист, при этом публикуя фотокопию выдержки из постановления о заведении оперативно-розыскного дела относительно Тараса Дунаса и Александра Белоуса категории «проверка» классификации «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом» по признакам ч.4 ст. 368 УК Украины.

«Вскоре оперативники СБУ, убедившись, что Дунас и Белоус являются совершенными взяточниками, вышли на реализацию материалов оперативно-розыскного дела, то есть собрались организовать передачу контролируемой взятки с последующим задержанием попсуй-прокуроров. Но для этого надо было получить санкцию руководителя подразделения Генпрокуратуры, который осуществлял надзор за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью – Георгия Ивановича Сватка. Понятно, что Сваток такую ​​санкцию дал, после чего предупредил Дунаса, чтобы тот немедленно сворачивал свою коммерческую деятельность и ни в коем случае не брал деньги – мол, это будет «подстава» СБУ», – добавил Бойко.

По его словам, «наверное, Трепак помнит эту историю: дело в том, что, кроме Дунаса и Белоуса, в преступную группировку входили его непосредственные подчиненные из Главка «К», которые подыскивали клиентуру для прокуроров, из-за чего оперативно-розыскное дело должно было реализовать Управление внутренней безопасности СБУ».

«Когда реализация сорвалась, скандал, говорят, был колоссальный, тем более, что общение между Сватком и Дунасом было задокументировано, так как Георгий Иванович ранее неоднократно «сливал» секретную информацию заинтересованным лицам, из-за чего руководители оперативных служб дважды докладывали бывшему генпрокурору Виктору Пшонке о его проделках», – отметил журналист.

В итоге, по его словам, производство так и не было расследовано, и к этому причастны тогдашние заместители Генпрокурора Виталий Касько и Давид Сакварелидзе.

«Поэтому Дунас не только остался безнаказанным, но даже вместе с Касько принял участие в конкурсе на замещение должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. А как только в кабинет на Резницкой въехал Юрий Луценко, Тарас Дунас пошел на повышение и возглавил прокуратуру Николаевской области. Александр Белоус также не остался без награды – Дунас забрал его к себе, наделив должностью первого заместителя прокурора Николаевской области. А сына Георгия Сватка, Андрея Георгиевича, в благодарность за спасение от неминуемой тюрьмы Дунас назначил начальником Управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Николаевской области. О том, насколько успешно Сваток-младший усвоил под руководством Тараса Дунаса азы прокурорской профессии свидетельствует тот факт, что в январе 2019 года Андрей Сваток, проживая в Николаеве, приобрел в Киеве в доме по улице Казимира Малевича трехкомнатную квартиру стоимостью 4,4 миллиона гривен, задекларировав ее за 2,5 миллиона гривен. Кроме того, еще одну квартиру площадью 70 кв. м. ему подарил отец, а к своему автопарку добавил автомобиль «Toyota Camry», имея еще и «Audi A6», – резюмировал Бойко.

Как известно, Тарас Дунас был назначен прокурором Николаевской области в июле 2016 года. Стоит отметить, что за время работы прокуратуры Николаевщины под руководством Тараса Дунаса большое количество резонансных дел так и осталось не расследованными, закрытыми, либо суд вынес оправдательный приговор.

Например, 23 ноября 2017 года Заводский районный суд Николаева оправдал обвиняемого во взяточничестве бывшего начальника ДП «Николаевский облавтодор» Вячеслава Шуличенко. Кроме того, в начале 2018 года стало известно, что в полиции закрыли громкое «инсулиновое дело», в котором фигурировали экс-глава облздрава Маргарита Капуста и вице-губернатор Оксана Янишевская. Прокурор Николаевской области Тарас Дунас в свою очередь возложил всю вину на суд, который якобы «не дал возможности выйти на «материальные следы».

Помимо этого, начальник управления экологии и природных ресурсов ДЖКХ Николаевского горсовета Владимир Корчагов, в кабинете которого провели обыск, не был задержан, поскольку прокуратура не легализовала доказательства, а о подозрении ему сообщили спустя месяц.

В начале сентября текущего года Дунас был назначен на должность исполняющего обязанности начальника Департамента кадровой работы и государственной службы Генеральной прокуратуры Украины. А вскоре стало известно, что он вынуждает прокуроров пойти на контроль «анонимками» при переаттестации. Вскоре вслед за Дунасом прокуратуру Николаевской области покинул и Александр Белоус.