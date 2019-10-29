В Николаеве суд отпустил под ночной домашний арест водителя, спровоцировавшего ДТП с пятью погибшими

В Николаеве суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста относительно 21-летнего водителя автомобиля «Opel Vectra», который подозревается как виновник ДТП, в котором погибли пять человек, среди которых семилетняя девочка

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, в результате столкновения «Opel Vectra» и «Москвич» в Арбузинском районе погибли на месте ДТП 48-летний водитель «Москвича» и его 22-летний пассажир. Еще одна пассажирка этого авто, десятилетняя девочка, умерла в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Также на месте автоаварии погибла и 29-летняя пассажирка «Opel Vectra». Позже следователи задержали водителя «Opel Vectra», но суд изначально не смог избрать ему меру пресечения, поскольку он находился в больнице на лечении.

Прокуратура не согласилась с решением Центрального райсуда Николаева и считает, что указанное решение следственного судьи является необоснованным и подлежащим отмене. В прокуратуре заявили, что готовят апелляцию и будут настаивать на применении в отношении подозреваемого исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что разыскиваются свидетели ДТП на дороге «Николаев-Херсон», в котором погибли руководители Николаевской полиции.