ГБР по заявлению Портнова открыло производство – говорит, что экс-прокурор Горбатюк украл два тома из дела о расстрелах силовиков на Майдане

Сергей Горбатюк Экс-начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк перед увольнением незаконно изъял два тома уголовного производства, касающихся расстрелов силовиков во время Евромайдана.

Об этом в своем Telegram написал бывший замглавы президентской администрации осужденного за госизмену Виктора Януковича Андрей Портнов.

- Друзья, информирую, что бывший начальник управления Майдана Генеральной прокуратуры Горбатюк украл два тома оригиналов уголовного производства, касающихся расстрелов сотрудников милиции во время так называемой революции. Украл и спрятал вместе с видеозаписями и оригиналами документов. Мы нашли. Сегодня оба тома вместе с дисками и моим заявлением о преступлении переданы в ГБР. Ждём процессуального решения и подробного следствия, кто надоумил главного следователя Майдана потерять доказательства массовых убийств сотрудников милиции. Не переключайтесь. Скоро будем надевать это уголовное дело на голову, - написал Портнов.

Издание «Страна» публикует фото найденных Портновым двух томов дела по расстрелу милиционеров на Майдане.

Уголовное производство уже зарегистрировано Госбюро расследований в Едином реестре досудебных расследований. Дело открыто по статье 367 часть первая Уголовного кодекса (служебная халатность).

По данным издания, в найденных Портновым материалах дела содержится серьезная доказательная база (в частности большой массив видеоматериалов) по преступлениям, которые были совершены в отношении сотрудников правоохранительных органов со стороны активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

Напомним, дела Майдана передадут из ГПУ на расследование в ГБР – в ведомстве создадут отдельное подразделение

Отметим, 21 октября 2019 года в Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах.

Напомним, что Генпрокурор Рябошапка назначил руководителем департамента ГПУ по делам Майдана Виктора Мисяка, а его заместителем - Алексея Донского.

До этого, 24 октября, экс-начальник Управления специальных расследований ГПУ, которое занимались расследованием дел по Майдану, Сергей Горбатюк заявил, что 11 сотрудникам, в том числе и ему, не нашлось места при новом Генеральном прокуроре. Шесть из них отсеяли в ходе тестирования, еще пятерых уволили. При этом он сказал, что из-за этого остановилось расследование дел Майдана.

Несколько позже заместитель Генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак заверял, что расследование «майдановских» дел прекращено не будет, а увольнение Сергея Горбатюка с должности руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры он назвал законным.