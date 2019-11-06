На Николаевщине полиция и СБУ задержала машиниста тепловоза, его помощника и их подельника за кражу топлива «Укрзалізниці»

Возле Баштанки 5 ноября детективы следственного управления ГУНП совместно с сотрудниками отдела «К» УСБУ в Николаевской области установили и задержали лиц, которые совершали кражи топлива из тепловозов ОАО «Укрзалізниці» на станции «Николаев-Грузовой».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Задержанные – ранее не судимые жители Николаева – машинист с помощником и человек, который по предварительной договоренности приехал на автомобиле на обусловленное место, куда работники железной дороги сбросили канистры с дизельным топливом.

Их задержали во время очередной попытки завладеть горючим

На месте происшествия был проведен ряд следственных действий, во время которых было обнаружено и изъято транспорт и похищенное топливо, которое злоумышленники планировали реализовать. Образцы топлива направлены на проведение экспертизы.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 185 УК Украины («Кража»), санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет. Сейчас продолжаются следственные действия, после чего будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов, причастных к совершению преступления.

Напомним, как 10 мая в Николаеве задержали ОПГ по краже топлива и грузов с поездов, в которой состояли и сотрудники «Укрзалізниці». Позже их отправили под домашний арест.

А 17 мая в Николаеве за кражу топлива из составов задержали еще одну группу из четырех человек, двое из них сотрудники «Укрзалізниці». В июне в Николаеве полиция задержала еще одну группировку по краже топлива из тепловозов.