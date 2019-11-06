Жители Коблево пожаловались, что николаевская прокуратура через суд забирает земельные участки из-за «пробелов» в законодательстве

Дмитрий Левицкий Жители села Коблево пожаловались на Николаевскую местную прокуратуру №1, которая в судебном порядке отменяет решения сельсовета о предоставлении им земельных участков в береговой зоне.

Об этом идет речь в сюжете «OneNews».

Как известно, ранее предприниматели из Коблево возмутились, что органы прокуратуры своими исками благодаря несовершенному законодательству уничтожают легальный бизнес, а незаконный в этой курортной зоне продолжает процветать. В тоже время прокуратура Николаевской области при Дунасе регулярно рапортовала, что «возвращает государству» участки земли в курортной зоне. Хотя в одном из таких случаев прокуратура пыталась отобрать землю у компаний, которые инвестировали деньги в базу отдыха, находящуюся рядом с участком матери руководителя Николаевской местной прокуратуры №1 Дмитрия Левицкого.

Местная жительница Людмила Михайлова рассказала, что несколько лет назад по решению Коблевского сельсовета она получила земельный участок. Но спустя пять лет, пока она им не пользовалась, по почте ей пришло письмо с решением суда о том, что это решение признано незаконным, а сам участок принадлежит общине.

– Пока прошло время, лет через пять я получаю решение суда письмом, что решение Коблевского сельсовета о выделения земли является незаконным. И за судебный сбор я должна выплатить больше 7 тысяч гривен. И каждый месяц начисляются процент, – рассказал она.

Похожая ситуация случилась и другой жительница населенного пункта Валентины Маслиниковой. Женщина рассказала, что в 2012 году на сессии сельсовета было принято решение о выделении ей участка земли, но через три года из-за этого ее начали вызывать в прокуратуру, чтобы его отсудить. И теперь она должна заплатить судебные сборы за время рассмотрения иска прокуратуры.

В свою очередь сельский глава Коблево Владимир Панич заявил, что в тот момент, когда эти земельные участки соответствующими решениями выделялись местным, то все было в рамках действующего законодательства.

Лидия Кравченко, которая также имеет участок в Коблево, рассказала, что нашла инвестора, которые был готов вкладывать в него денежные средства, но потом пропал – потому что в 2016 году прокуратура через суд отменила решение купли-продажи земли.

Своим комментарием по этому поводу поделился мужчина, который сам планировал инвестировать в участок – Александр Стрюк в один момент узнал, что его земля уже ему не принадлежит, поскольку прокуратура оспорила это через суд. А на самого Александра наложен штраф в размере 40 тысяч гривен, а впоследствии и арестована квартира из-за невыплаты этой суммы, за которую у него и отсудили землю.

В сюжете также отмечается, что сотрудники прокуратуры не трогают те земельные участки, которые принадлежат их же коллегам, либо представителям других правоохранительных органов.

Примечательно, что из двух расположенных рядом участков, по одному прокуратура право собственности оспорила, по другому - нет, поскольку он принадлежит одному из сотрудников ведомства, который этот участок приобрел во времена руководства Тараса Дунаса и его первого заместителя Александра Билоуса.

Отметим, что в предоставления комментария отказали начальник Николаевской местной прокуратуры №1 Дмитрий Левицкий (юрисдикция этой прокуратуры распространяется и на Березанский район) и на тот момент первый зампрокурора области Александр Билоус. При этом последний объяснил это приказом руководства и сказал, что комментарий может предоставить через пресс-службу ведомства.

Также в сюжете была предоставлена карта земельного кадастра, на которой указаны так называемые «неприкасаемые» территории, в числе которых косвенно принадлежащие начальнику Николаевской местной прокуратуры №1 Дмитрию Левицкому, несмотря на то, что они находятся ближе участков земли тех людей, чье право собственности его подчиненные оспаривали в судебном порядке.

Еще одна пострадавшая Наталья Кожевина, в свою очередь, рассказала, что прокурор местной прокуратуры №1 подал иск в суд об отмене договора о продаже ей земельного участка, несмотря на то, что земля была приобретена в соответствии с законодательством и необходимыми документами. При этом она отметила, что возле ее участка располагается и принадлежащий самому Левицкому.

- Здесь явно понятно, что есть причина, где некий Дмитрий Левицкий, в корыстных интересах развернул это дело, - сказала она.

Кожевина добавила, что по экспертным оценкам, стоимость участков, которые у нее отсудили, составляют около 400-500 тысяч долларов каждый.

А земельный эксперт рассказал, что в соответствии с Водным Кодексом Украины, установлено, что прибережная защитная полоса устанавливается шириной не менее 2 километров, но в населенных пунктах – в соответствии с градостроительной документацией.

– Именно желание не читать эту статью Водного Кодекса приводит к ошибкам в его толковании, – сказал он.

Напомним, ранее Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении руководителя Николаевской местной прокуратуры №1 Дмитрия Левицкого, который записал дорогое имущество на маму. Уголовное производство должны открыть по статье 368-2 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обогащение»).

Журналисты выяснили, что Дмитрий Левицкий, который занимается законностью застроек на побережье, проживает в незадекларированном доме.

Дом площадью 354 кв.м. в Николаеве, где журналисты разыскали прокурора Левицкого, записан на мать прокурора Лидию Левицкую с декабря 2016 года, тогда как сама женщина живет во Врадиевке. Также на мать Левицкого оформлены две николаевские квартиры и две иномарки («Volkswagen Passat» и «Scoda Superb»), которыми пользуется сын. На самого прокурора не оформлено ничего, кроме автомобиля «ВАЗ».

Напомним, что 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник. Подписи под представлением также поставили пять николаевских нардепов: Артём Ильюк, Игорь Бриченко, Тарас Креминь, Борис Козырь и Вадим Пидберезняк.

Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении – этого добивались николаевские нардепы. В связи с этим НАБУ должно было закрыть все дела о незаконном обогащении.