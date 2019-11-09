Детективы НАБУ изъяли на проверку документы Минобороны о закупках «МАЗ» и «Богдан» для ВСУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины изъяли в Министерстве обороны 15 томов материалов, касающихся закупки автомобильной техники для нужд армии в 2015-2019 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Старший детектив НАБУ пояснил, что бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразования на указанную продукцию.

В частности продолжается проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей «Богдан-2251» и грузовых автомобилей «МАЗ-5316» и «МАЗ-6317». В рамках производства выясняются причины ежегодного роста на 30 процентов цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость.

Ожидается, что группа детективов-аудиторов НАБУ работать в Минобороны минимум два месяца.

Они касаются закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей «Богдан-2251» и грузовых автомобилей «МАЗ-5316» и «МАЗ-6317». В рамках производства выясняются причины ежегодного роста на 30 процентов цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость.

Группа детективов-аудиторов НАБУ будет работать в Минобороны минимум два месяца.

Как известно, 17 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Олега Гладковского во время его попытки выехать из страны. 18 октября детективы НАБУ сообщили Гладковскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 364 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 миллионов гривен. 21 октября за Гладковского внесли залог в размере 10 миллионов гривен.

Гладковского подозревают в использовании служебного положения в интересах компании «Богдан моторс», которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости «МАЗ 6317» («Богдан 6317») по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящего в состав «Богдана».