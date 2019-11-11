На Житомирщине во время конфликта между охотниками и егерями застрелили адвоката, защищавшего подозреваемого в убийстве депутата Госдумы

В Житомирской области во время конфликта на охоте убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Об этом в Facebook сообщил коллега Пархоменко Влад Добош.

«К сожалению, информацию о гибели Святослава Пархоменко мне подтвердили в Коростышевском райотделе полиции», – написал Добош.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции области сообщили, что конфликт произошел утром 10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов.

«Около 11.30 по спецлинии «102» поступило сообщение от егеря Слободецкой районной общественной организации «Радомышльские охотники» об обнаружении в лесном массиве Радомышльского района на территории частных угодий браконьеров и конфликт с ними с применением оружия», – сообщили в полиции.

Предварительно установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще одного человека, 52-летнего жителя Киевской области, было госпитализированного с тяжелым огнестрельным ранением.

Другие участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

Предварительная квалификация события - статья 15 («Покушение на преступление»), статья 115 («Умышленное убийство») и статья 263 («Незаконное обращение с оружием») Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как известно, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили получившего украинское гражданство экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Киллер открыл по нему огонь возле отеля «Премьер-Палас» в центре столицы, куда Вороненков шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым. Вороненков ранее вместе с Пономаревым дал украинским следователям показания в деле о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что убийство Вороненкова совершил гражданин Украины Павел Паршов – агент российских спецслужб, внедренный в силовые структуры Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова является подконтрольный ФСБ «вор в законе».

В начале 2019 года в Российской Федерации полиция задержала двоих из троих подозреваемых в похищении в Москве украинского криминального авторитета Юрия Василенко, причастного к убийствам бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера организации боевиков «Оплот» Евгения Жилина.

25 октября произошла перестрелка возле супермаркета на улице Клочковской. Двое неизвестных стреляли из оружия в двух мужчин. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, был найден неподалеку от места преступления сожженным. По информации СМИ, неизвестные стреляли в Георгия Исакова, более известного под кличкой «Жора», который имеет отношение к криминальным кругам. Один из участников стрельбы, пытаясь скрыться от полицейских, подорвал себя гранатой. Позже появилась информация, что участники перестрелки в Харькове были главарями ОПГ «Оплот» и фигурировали в деле об убийстве российского депутата Вороненкова.