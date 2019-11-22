Владельца «VAB банка» Бахматюка, подозреваемого в хищении 1,2 миллиардов гривен, объявили в розыск

Конечного владельца VAB банка Олега Бахматюка объявили в национальный розыск.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

Как отмечается, Национальное антикоррупционное бюро разыскивает Олега Бахматюка, который родился 14.08.1974.

В агрохолдинге UkrLandFarming, который принадлежит Олегу Бахматюку, назвали объявление своего владельца в розыск по делу о рефинансировании VAB банка «юридическим нонсенсом». Об этом говорится в заявлении компании.

«Мы считаем объявление в розыск Олега Бахматюка юридическим нонсенсом, ведь сначала должно было быть вручено подозрение, чего по факту не произошло - НАБУ направило подозрение неизвестно куда, а не вручило согласно определенному действующим законодательством порядке», - говорится в заявлении.

В компании также утверждают, что в деле VAB-банка у директора НАБУ Артема Сытника существует конфликт интересов.

«Дело НАБУ против Олега Бахматюка очевидно используется Сытником с целью давления на свидетеля. Мы считаем, что одним из главных мотивов таких действий директора НАБУ есть страх потерять должность. Артем Сытник готов идти на грубые нарушения действующего законодательства, как это происходит с объявлением в розыск Олега Бахматюка», - утверждают в UkrLandFarming.

В агрхолдинге уточнили, что «грубые процессуальные нарушения», на которые пошел директор НАБУ, происходят на фоне коррупционного скандала, связанного с самим Сытником. Как отмечают в компании, речь идет об элитном отдыхе директора НАБУ, который оплачивал Николай Надейко - советник сестры Олега Бахматюка.

В компании назвали действия НАБУ «политически мотивированными, юридически абсурдными».

«[Действия] будут оспариваться нашими юристами в суде», - подчеркнули в компании.

Сам Бахматюк заявил, что МВД не может объявить его в розыск, поскольку никакого подозрения и предписания ему не вручали. В беседе с LIGA.net он сообщил, что таким образом силовики просто отвлекают внимание от сути дела.

- Дело в том, что у нас с Сытником личный конфликт. Я так понимаю, что у него сегодня был суд, и он таким образом решил передать мне привет, - сказал Бахматюк в комментарии LIGA.net.

Бизнесмен уверяет, что намерен вернуться в Украину, так как все активы и бизнес у него тут. Однако он намерен договориться со Специализированной прокуратурой о том, чтобы общение со следователями происходило на той территории, где ему смогут обеспечить защиту.

- В какой-нибудь европейской стране - пожалуйста, но приду ли я на допрос или в суд в Украине - мы сейчас думаем над этим, - сказал он.

Напомним, 11-12 ноября 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 миллиардов гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк». При этом расследование начали еще при Генпрокуроре Юрии Луценко, но его закрыли после передачи им производства в полицию.

А после задержания экс-чиновников НБУ владелец «VAB Банка» Бахматюк обратился к Президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что готов постепенно вернуть 8 миллиардов гривен долгов.

В САП сообщали, что в 2014 году бенефициар «VAB Банка» Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили. Писарук в суде отрицал обвинения и говорил, что действовал в рамках закона. 15 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.